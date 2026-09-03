Reunión Burnham-Macron: Migración y Misiles en la Agenda Bilateral

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- El primer ministro británico Andy Burnham y el presidente francés Emmanuel Macron se reunieron el jueves en Londres para dialogar sobre el fortalecimiento de los esfuerzos en la lucha contra la migración ilegal, así como para abordar la producción de misiles de largo alcance destinados a Ucrania.

Burnham mencionó que era "muy apropiado" que Macron fuese su primer visitante extranjero desde que asumió el cargo en julio, y lo calificó como "nuestro vecino más cercano y amigo íntimo Emmanuel".

"Esto demuestra lo que se puede lograr con la colaboración, tal como lo estamos demostrando también en Ucrania, en las pequeñas embarcaciones y en el fortalecimiento de la relación entre el Reino Unido y la UE", expresó Burnham en un comunicado emitido desde Downing Street, según reportes de la BBC y Noticias Argentinas.

Por su parte, Macron afirmó: "Esta es una relación muy sólida. Para mí es sumamente importante, y estoy aquí con la voluntad y el compromiso de estrechar aún más nuestros lazos".

Burnham y su esposa, Marie-France van Heel, recibieron a Macron y a la primera dama, Brigitte Macron, en la emblemática puerta negra del número 10 de Downing Street.

El objetivo principal de la visita del líder francés al Reino Unido fue conmemorar el préstamo del Tapiz de Bayeux al Museo Británico.

El miércoles, Macron tuvo un encuentro con el rey Carlos III en el museo, antes de que el tapiz medieval sea exhibido al público la próxima semana.

En las conversaciones bilaterales del jueves, Downing Street indicó que ambos líderes coincidieron en que están logrando avances en la reducción de cruces en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha, aunque coincidieron en que es necesario intensificar las medidas.

Asimismo, discutieron el impulso del Reino Unido por estrechar lazos con Europa, y Burnham expresó su preocupación por el posible impacto del plan de contratación pública "Hecho en Europa", que se está elaborando en Bruselas para proteger a las industrias de la UE, sobre los sectores británicos.

Burnham ya había manifestado su deseo de estrechar relaciones con Europa, al igual que su predecesor Keir Starmer.

Ambos líderes también trataron la posibilidad de establecer líneas de ensamblaje locales en Ucrania para el misil de largo alcance Scalp, que es la versión francesa del misil de crucero Storm Shadow del Reino Unido.

Por otro lado, Burnham criticó la decisión de Israel de abrir licitaciones para construir viviendas en asentamientos en una zona estratégica de la Cisjordania ocupada, calificándola de "inaceptable" y afirmando que solo "socava la perspectiva de la solución de dos Estados".

El proyecto urbanístico en la zona E1 dividiría efectivamente Cisjordania en dos y aislaría Jerusalén Este.

Los planes para construir en esta área han sido condenados internacionalmente, y los asentamientos son considerados ilegales según el derecho internacional.