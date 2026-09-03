El embajador británico habló de Malvinas: "Los que viven en las islas decidirán su propio futuro"

FOTO: El embajador británico, David Cairns, en el estudio de Cadena 3 Argentina.

En la previa de la cadena nacional que Javier Milei brindará este jueves a las 21 por la cuestión Malvinas, el embajador británico en Argentina, David Cairns, defendió la posición de su gobierno y sostuvo que el futuro de las islas debe ser decidido por quienes viven allí.

En una entrevista exclusiva con Cadena 3, en el programa La Argentina Hoy, de Sergio Suppo, Cairns afirmó: “El gobierno británico es muy claro: los que viven en las islas tienen el derecho de decidir su propio futuro”.

El diplomático recordó el conflicto de 1982 y señaló que la guerra fue “muy difícil para quienes viven en las islas”. Sin embargo, consideró que actualmente la cuestión es “muy simple”: “Los que viven en las islas van a decidir”.

Ante el argumento argentino de que los habitantes de las islas son inmigrantes, Cairns sostuvo que esa discusión no debería modificar el principio de autodeterminación. “Todos somos inmigrantes, todos los países en el mundo somos inmigrantes, y todos tenemos nuestra propia historia”, afirmó.

Qué dijo sobre la postura de Donald Trump

Cairns también se refirió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había planteado que Washington puede revisar sus posiciones diplomáticas en distintos conflictos internacionales.

“Yo escuché que el presidente Trump dijo que Estados Unidos puede revisar todas sus posiciones diplomáticas en todo el mundo y eso es su derecho como presidente”, señaló.

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FOTO: El embajador británico, David Cairns, en el estudio de Cadena 3 Argentina.

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Sin embargo, destacó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó en distintas oportunidades que la posición diplomática de Estados Unidos se mantiene neutral y que Washington reconoce la situación de hecho existente en las islas.

“No creo que eso vaya a cambiar”, afirmó el embajador británico.

Cooperación con Argentina: pesca y confianza

Cairns consideró que existe margen para recuperar mecanismos de cooperación entre Argentina y el Reino Unido similares a los que funcionaron antes de la guerra de 1982.

En ese sentido, mencionó especialmente la pesca y el problema de la sobreexplotación de los recursos. “Es mejor compartir información de sobrepesca. Esto no sucede hasta el momento, pero es posible”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que existe un obstáculo central: la falta de confianza de los habitantes de las islas hacia Argentina.

“Es difícil para los que viven en las islas tener confianza en Argentina porque hay momentos cuando se parece más abierto a cooperar y después desaparece”, explicó.

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FOTO: El embajador británico, David Cairns, en el estudio de Cadena 3 Argentina.

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Por eso, consideró necesario construir “una historia más larga” de cooperación que permita generar confianza entre las partes.

Petróleo en Malvinas y Vaca Muerta

El embajador reconoció que la explotación de petróleo en las islas agrega complejidad a la relación bilateral, especialmente porque el Gobierno argentino cuestiona esas actividades.

“Es claro que es más difícil en la política”, afirmó Cairns, quien sostuvo que desde la posición británica el gobierno de las islas tiene derecho a utilizar sus recursos.

También remarcó que las empresas que explotan petróleo en Malvinas son privadas e independientes del Gobierno británico.

Consultado sobre un eventual impacto de esa actividad en las inversiones británicas vinculadas a Vaca Muerta, Cairns dijo que por el momento no observa una amenaza.

“El Gobierno argentino es muy claro que el que está trabajando en las islas no puede trabajar en Argentina, pero no están prohibiendo a todas las empresas británicas trabajando en Argentina”, señaló.

En ese sentido, expresó que sería “una lástima” que esa situación derivara en un bloqueo general a las inversiones británicas en el país.

El pedido de separar el deporte de la política

Cairns también recordó el reciente partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial y admitió que el encuentro reavivó sentimientos vinculados con la rivalidad histórica entre ambos países.

“Fue una lástima”, afirmó, al considerar que se trataba de “un momento histórico para los dos equipos” y de un partido importante en lo deportivo.

También cuestionó la aparición de una bandera de Malvinas durante el encuentro. “Fue una sorpresa para todos y no una buena”, dijo, y señaló que la situación derivó en una sanción de la FIFA a la AFA.

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“El Mundial de fútbol no es un momento para hacer cosas políticas”, sostuvo.

Una agenda más allá de Malvinas

El embajador aseguró que su objetivo en Argentina no se limita a la cuestión diplomática por las islas. Entre sus prioridades mencionó el fortalecimiento del comercio, las inversiones y la cooperación en distintas áreas.

En Córdoba, destacó el trabajo conjunto en educación e inglés, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el combate al ciberdelito.

En materia económica, mencionó oportunidades de inversión y exportación, especialmente en minería, servicios financieros, tecnología y otros sectores.

“Cuando llegué hace un año a Argentina dije que la prioridad de mi gobierno es cómo podemos hacer más en el nivel comercio”, explicó.

Córdoba, ciencia e inteligencia artificial

Cairns destacó particularmente el potencial de Córdoba en materia científica y tecnológica. Contó que la embajada mantuvo encuentros con universidades públicas y privadas para profundizar los vínculos con instituciones del Reino Unido.

También mencionó posibles oportunidades en sectores como agricultura tecnológica, fintech e inteligencia artificial.

“No vamos a invertir en el sector autos, pero sí en agritech, fintech, en inteligencia artificial”, afirmó.

El diplomático también resaltó la posibilidad de fortalecer los vínculos entre Córdoba y ciudades británicas como Manchester.

Qué espera del mensaje de Milei

Consultado sobre la cadena nacional que el Presidente dará este jueves por la noche, Cairns anticipó que espera un mensaje que permita preservar el diálogo entre ambos países.

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“Un mensaje sensible y promover las relaciones entre nuestros dos países”, respondió al ser consultado sobre qué esperaba de la intervención presidencial.

La declaración se produjo en un momento de renovada discusión sobre Malvinas y después de las recientes señales de Washington respecto de su posición diplomática sobre el archipiélago.

Entrevista de Sergio Suppo.