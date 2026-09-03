Netanyahu asegura que derrocar al régimen iraní es un objetivo alcanzable para Israel
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó que acabar con el Gobierno de Irán es una misión central y aseguró que su liderazgo está más débil que nunca.
FOTO: Benjamín Netanyahu
Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró hoy que el objetivo de derrocar al Gobierno de Irán se ha convertido en una de las prioridades del país y que este objetivo se encuentra "al alcance", en un contexto de crecientes tensiones en la región.
Durante un evento en Tel Aviv con motivo del próximo Año Nuevo judío, Netanyahu expresó su confianza al afirmar: "Estoy convencido de nuestra capacidad para acabar con esta amenaza de una vez por todas. Esto significa derrocar a este régimen".
El mandatario subrayó: "Esta es la misión central que aún tenemos por delante, pero está cerca. No es imposible. Está al alcance".
Netanyahu también enfatizó que el liderazgo de Irán se encuentra "más débil que nunca" y que actualmente está "peleando por su vida". Además, lanzó una advertencia a los enemigos de Israel: "No se metan con nosotros".
El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Como respuesta, Irán lanzó oleadas de ataques con misiles y drones dirigidos a Israel y a las bases estadounidenses en la región, reforzando así su control sobre el estrecho de Ormuz.
Recientemente, Estados Unidos ha intensificado la presión económica sobre Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un "Día D económico" contra Irán, implementando nuevas sanciones destinadas a aislar aún más su economía.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Netanyahu?
El primer ministro israelí afirmó que derrocar al Gobierno de Irán es un objetivo alcanzable y una misión central.
¿Dónde hizo estas declaraciones?
Netanyahu realizó estas afirmaciones durante un evento en Tel Aviv por el Año Nuevo judío.
¿Cuál es la situación actual del liderazgo iraní?
Netanyahu sostuvo que el liderazgo de Irán está más débil que nunca y luchando por su supervivencia.
¿Qué acciones recientes tomaron Israel y Estados Unidos?
Ambos países lanzaron ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero, a lo que Irán respondió con ataques a Israel y bases estadounidenses.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra Irán?
Estados Unidos ha intensificado las sanciones económicas, anunciando un "Día D económico" para aislar aún más la economía iraní.
[Fuente: Noticias Argentinas]