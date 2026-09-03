Netanyahu asegura que derrocar al régimen iraní es un objetivo alcanzable para Israel

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró hoy que el objetivo de derrocar al Gobierno de Irán se ha convertido en una de las prioridades del país y que este objetivo se encuentra "al alcance", en un contexto de crecientes tensiones en la región.

Durante un evento en Tel Aviv con motivo del próximo Año Nuevo judío, Netanyahu expresó su confianza al afirmar: "Estoy convencido de nuestra capacidad para acabar con esta amenaza de una vez por todas. Esto significa derrocar a este régimen".

El mandatario subrayó: "Esta es la misión central que aún tenemos por delante, pero está cerca. No es imposible. Está al alcance".

Netanyahu también enfatizó que el liderazgo de Irán se encuentra "más débil que nunca" y que actualmente está "peleando por su vida". Además, lanzó una advertencia a los enemigos de Israel: "No se metan con nosotros".

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Como respuesta, Irán lanzó oleadas de ataques con misiles y drones dirigidos a Israel y a las bases estadounidenses en la región, reforzando así su control sobre el estrecho de Ormuz.

Recientemente, Estados Unidos ha intensificado la presión económica sobre Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un "Día D económico" contra Irán, implementando nuevas sanciones destinadas a aislar aún más su economía.