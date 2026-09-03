Francisco Cerúndolo ganó en cinco sets y avanzó a la tercera ronda del US Open

El US Open de 2026 sigue con una destacada participación argentina, marcada por el triunfo de Francisco Cerúndolo y la eliminación de Nadia Podoroska.

Cerúndolo enfrentó al alemán Struff en un partido que se extendió por más de cuatro horas. Finalmente, el argentino se impuso con un marcador de 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3, lo que le permitió avanzar a la tercera ronda del último Grand Slam del año.

La victoria de Cerúndolo fue un desafío, ya que tuvo que remontar un set inicial en contra. Su próximo rival se definiría entre el estadounidense Fritz y el brasileño Bellucci.

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?????? ¡POR PRIMERA VEZ EN SU CARRERA! Francisco Cerúndolo está en la tercera ronda del #USOpen.



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Por su parte, Nadia Podoroska no logró superar a la polaca Iga Swiatek, quien se posicionó como la preclasificada número ocho, y fue eliminada tras caer 6-3 y 6-2.

Además, Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda tras vencer a sus respectivos oponentes. Navone, quien había sorprendido al eliminar a Novak Djokovic en la primera ronda, continuó su camino al derrotar al italiano Berrettini con parciales de 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4).

El platense Tomás Etcheverry, por su parte, se impuso ante el británico Jacob Fearnley con un marcador de 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3, a pesar de una interrupción de dos horas por lluvia que no afectó su concentración.

El cruce entre Navone y Etcheverry representará la primera vez que ambos se enfrenten en el circuito profesional de tenis (ATP), aunque en el ámbito de Challenger y Future ya habían registrado dos partidos, ambos ganados por el platense.