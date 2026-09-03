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Tini Stoessel se reafirma en el escenario tras conflicto familiar: "Estoy más firme que nunca"

La artista reafirmó su compromiso con la música y agradeció a su círculo íntimo por el apoyo recibido en medio de la controversia familiar que la rodea.

03/09/2026 | 07:25Redacción Cadena 3

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Alejandro Stoessel y Tini Stoessel.

FOTO: Alejandro Stoessel y Tini Stoessel.

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Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La cantante Tini Stoessel compartió sus sentimientos por primera vez luego del escándalo familiar que llevó a la realización de una auditoría sobre sus bienes acumulados en más de 15 años de carrera.

"Estoy más firme que nunca", afirmó la Triple T al dirigirse a sus fanáticos durante su primer concierto en México tras la controversia.

Emocionada por regresar a los escenarios, Tini se mostró decidida y dejó claro que no tiene intención de abandonar su carrera. "Yo de acá no me voy a ir", sentenció con firmeza.

Además, expresó su gratitud hacia su equipo, que ha sido descrito anteriormente como "como su familia", y a su prometido Rodrigo De Paul.

"Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida", añadió.

El espectáculo, sin embargo, se destacó por la ausencia de "Pa" y "Ángel", dos de sus canciones dedicadas a su padre, Alejandro Stoessel, lo que podría insinuar el estado actual de su relación.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, Tini Stoessel y su familia están bajo escrutinio tras una auditoría que reveló que las ganancias de sus giras, proyectos audiovisuales y publicidades son percibidas por diversas sociedades internacionales a nombre de su padre, Alejandro Stoessel, quien también fue su exmanager.

Se ha indicado que Tini no tenía acceso directo a los fondos, facturando solo a solicitud de su padre. Además, se supo que Alejandro dejó de representarla legalmente hace aproximadamente ocho meses.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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