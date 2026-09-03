Colapinto se prepara para el Gran Premio de Italia en el emblemático Monza
La Fórmula 1 llega al "Templo de la Velocidad" en Monza, en un momento clave de la temporada.
FOTO: Colapinto va por los puntos en Italia.
Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estará presente este fin de semana en el Gran Premio de Italia, que corresponde a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
Este evento se llevará a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, conocido popularmente como el "Templo de la Velocidad", que cuenta con 11 curvas y una longitud de 5.793 kilómetros.
La competencia llega en un momento destacado de la gran temporada de Colapinto, quien ya ha acumulado 19 puntos y ha tenido actuaciones sobresalientes, como el séptimo y sexto puesto que logró en Miami y Canadá, respectivamente. También ha realizado notables remontadas en China y Gran Bretaña.
Estas actuaciones le han permitido a Alpine confirmar su continuidad para la temporada 2027, asegurando así su lugar en la categoría reina del automovilismo.
En cuanto a la lucha por el título, el líder actual es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien a sus 20 años aspira a convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.
Antonelli ha ganado seis carreras este año y acumula 242 puntos, manteniendo una ventaja de 59 sobre sus rivales más cercanos, que son los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).
El top 5 lo completan el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 159 y 155 puntos, respectivamente.
La actividad en el GP de Italia comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 7:30 y las 11 de la mañana.
El sábado, la tercera y última sesión de entrenamientos se llevará a cabo a las 7 de la mañana, y la clasificación comenzará cuatro horas después.
Finalmente, la carrera del GP de Italia está programada para el domingo a las 10 de la mañana.
Lectura rápida
¿Quién participa en el Gran Premio de Italia?
El piloto argentino Franco Colapinto representará a Alpine.
¿Cuándo se lleva a cabo el Gran Premio?
El Gran Premio de Italia se realizará del 4 al 6 de septiembre.
¿Dónde se celebra el evento?
El evento se llevará a cabo en el Autódromo Nacional de Monza.
¿Quién lidera el campeonato?
El líder del campeonato es Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
¿Qué puntos ha acumulado Colapinto?
Colapinto ha sumado 19 puntos en la temporada.
[Fuente: Noticias Argentinas]