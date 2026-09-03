Colapinto se prepara para el Gran Premio de Italia en el emblemático Monza

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estará presente este fin de semana en el Gran Premio de Italia, que corresponde a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se llevará a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, conocido popularmente como el "Templo de la Velocidad", que cuenta con 11 curvas y una longitud de 5.793 kilómetros.

La competencia llega en un momento destacado de la gran temporada de Colapinto, quien ya ha acumulado 19 puntos y ha tenido actuaciones sobresalientes, como el séptimo y sexto puesto que logró en Miami y Canadá, respectivamente. También ha realizado notables remontadas en China y Gran Bretaña.

Estas actuaciones le han permitido a Alpine confirmar su continuidad para la temporada 2027, asegurando así su lugar en la categoría reina del automovilismo.

En cuanto a la lucha por el título, el líder actual es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien a sus 20 años aspira a convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

Antonelli ha ganado seis carreras este año y acumula 242 puntos, manteniendo una ventaja de 59 sobre sus rivales más cercanos, que son los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

El top 5 lo completan el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 159 y 155 puntos, respectivamente.

La actividad en el GP de Italia comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 7:30 y las 11 de la mañana.

El sábado, la tercera y última sesión de entrenamientos se llevará a cabo a las 7 de la mañana, y la clasificación comenzará cuatro horas después.

Finalmente, la carrera del GP de Italia está programada para el domingo a las 10 de la mañana.