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Rosario bajo alerta amarilla: tormentas fuertes y marcado descenso de temperatura

El SMN anticipa precipitaciones durante las primeras horas, con registros de entre 40% y 70%, y una máxima de 20°C. Para el domingo se espera el pico del enfriamiento, con una mínima de 2°C y una máxima de 13°C.

03/09/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario amaneció este jueves con cielo cubierto, 15 grados y una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad se ubicó en 57%, la presión en 1009,2 hPa y el viento sopla del sur a 21 km/h.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Hacia la tarde las condiciones comenzarían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 20 grados. Por la noche se prevé cielo algo nublado y sin lluvias.

El descenso térmico se hará más marcado durante el fin de semana. Para el viernes se anticipan entre 8 y 20 grados, el sábado entre 7 y 15, mientras que el domingo llegará el mayor descenso, con una mínima de 2 y una máxima de 13 grados. El lunes comenzará una recuperación gradual de las temperaturas.

Lectura rápida

1. ¿Qué clima se espera en Rosario este jueves?

- Se espera cielo cubierto, 15 grados y una alerta amarilla por tormentas.

2. ¿Qué probabilidad de precipitaciones hay durante la mañana?

- Hay una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.

3. ¿Cuál será la temperatura máxima esperada hacia la tarde?

- La temperatura máxima esperada hacia la tarde es de 20 grados.

4. ¿Cuáles son las temperaturas anticipadas para el fin de semana?

- Se anticipan entre 8 y 20 grados el viernes, entre 7 y 15 el sábado y el domingo una mínima de 2 y una máxima de 13 grados.

5. ¿Cuándo comenzará la recuperación de las temperaturas?

- La recuperación gradual de las temperaturas comenzará el lunes.

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