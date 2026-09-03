Rosario bajo alerta amarilla: tormentas fuertes y marcado descenso de temperatura

Rosario amaneció este jueves con cielo cubierto, 15 grados y una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad se ubicó en 57%, la presión en 1009,2 hPa y el viento sopla del sur a 21 km/h.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Hacia la tarde las condiciones comenzarían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 20 grados. Por la noche se prevé cielo algo nublado y sin lluvias.

El descenso térmico se hará más marcado durante el fin de semana. Para el viernes se anticipan entre 8 y 20 grados, el sábado entre 7 y 15, mientras que el domingo llegará el mayor descenso, con una mínima de 2 y una máxima de 13 grados. El lunes comenzará una recuperación gradual de las temperaturas.