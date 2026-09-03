Rosario bajo alerta amarilla: tormentas fuertes y marcado descenso de temperatura
El SMN anticipa precipitaciones durante las primeras horas, con registros de entre 40% y 70%, y una máxima de 20°C. Para el domingo se espera el pico del enfriamiento, con una mínima de 2°C y una máxima de 13°C.
03/09/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario
Rosario amaneció este jueves con cielo cubierto, 15 grados y una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad se ubicó en 57%, la presión en 1009,2 hPa y el viento sopla del sur a 21 km/h.
Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Hacia la tarde las condiciones comenzarían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 20 grados. Por la noche se prevé cielo algo nublado y sin lluvias.
El descenso térmico se hará más marcado durante el fin de semana. Para el viernes se anticipan entre 8 y 20 grados, el sábado entre 7 y 15, mientras que el domingo llegará el mayor descenso, con una mínima de 2 y una máxima de 13 grados. El lunes comenzará una recuperación gradual de las temperaturas.
Lectura rápida
1. ¿Qué clima se espera en Rosario este jueves?
- Se espera cielo cubierto, 15 grados y una alerta amarilla por tormentas.
2. ¿Qué probabilidad de precipitaciones hay durante la mañana?
- Hay una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.
3. ¿Cuál será la temperatura máxima esperada hacia la tarde?
- La temperatura máxima esperada hacia la tarde es de 20 grados.
4. ¿Cuáles son las temperaturas anticipadas para el fin de semana?
- Se anticipan entre 8 y 20 grados el viernes, entre 7 y 15 el sábado y el domingo una mínima de 2 y una máxima de 13 grados.
5. ¿Cuándo comenzará la recuperación de las temperaturas?
- La recuperación gradual de las temperaturas comenzará el lunes.