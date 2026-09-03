Compra y venta de autos: las recomendaciones de Defensa del Consumidor para evitar problemas

La coordinadora del área legal de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rosario, Gabriela Sahd, brindó una serie de recomendaciones para quienes estén por comprar o vender un vehículo, a raíz de las numerosas consultas recibidas en la dependencia luego de los problemas registrados en una concesionaria de San Martín al 2600. “En la oficina queremos recomendar algunas situaciones a tener en cuenta”, señaló al móvil de Cadena 3 Rosario.

Sahd remarcó que al momento de adquirir un auto es fundamental que el boleto de compraventa detalle claramente cómo se realizará la operación. “Tiene que estar detallada la forma en que se realiza la operación comercial, ya sea por permuta, entrega de dinero, la moneda en la que se va a realizar el pago o la compra del vehículo”, explicó. También recomendó especificar si parte de la operación se financiará y qué tipo de crédito se utilizará.

Otro de los puntos que destacó es la importancia de conocer a quién se le está comprando. “Elegir la concesionaria, tratar de verificar la solvencia, la persona jurídica en caso de existir”, sostuvo Sahd, y remarcó que de esa manera los compradores pueden investigar previamente a la empresa con la que realizarán la operación. También aconsejó prestar especial atención a los trámites vinculados a los créditos prendarios y su inscripción efectiva en el Registro del Automotor.

En cuanto a quienes dejan un vehículo usado en consignación, la funcionaria insistió en la necesidad de contar con un contrato que deje constancia de la propiedad. “Que haya un contrato que indique que es tuyo y que en cualquier momento te lo podés llevar”, explicó. La recomendación cobra especial relevancia después de un episodio ocurrido la semana pasada, cuando un propietario concurrió con su abogado a una concesionaria y retiró su camioneta ante la falta de condiciones para concretar la operación.

Informe de Fernando Carrafiello.