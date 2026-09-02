Córdoba se moderniza: iglesias incorporan códigos QR para donaciones
Lo implementaron los templos hace un tiempo, aunque el método tradicional de pasar la canasta sigue vigente.
FOTO: Córdoba se moderniza: iglesias incorporan códigos QR para donaciones
Córdoba, 2 de septiembre (NA) -- En un esfuerzo por adaptarse a las nuevas tecnologías, diversas iglesias de Córdoba han comenzado a aceptar limosnas a través de códigos QR. Este método moderno se suma a la tradicional canasta que se pasa durante la misa, donde los fieles depositan billetes según sus posibilidades económicas.
La implementación de los códigos QR permite a los congregantes realizar sus donaciones utilizando sus teléfonos móviles. Los aportes se pueden hacer a través de billeteras electrónicas y aplicaciones de pago.
La Catedral de Córdoba fue una de las primeras en adoptar este sistema hace aproximadamente un año, permitiendo que cada asistente escanee el código y decida cuánto desea aportar.
En otros templos, como la iglesia de la Compañía de Jesús, se han mantenido ambas modalidades de donación. Las colectas con canastas siguen siendo una práctica habitual, aunque la opción digital ha comenzado a ganar terreno, especialmente entre los más jóvenes.
A pesar de la modernización, se ha observado que este tipo de métodos son mayormente utilizados por adultos mayores, quienes, en muchos casos, no llevan consigo dispositivos móviles durante la misa.Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]