Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.

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El número de sorteo 13022 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9306, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9306

2° 7952

3° 8242

4° 7498

5° 7442

6° 7887

7° 3172

8° 2935

9° 0203

10° 1612

11° 5927

12° 2096

13° 6434

14° 1474

15° 8815

16° 7474

17° 1141

18° 8872

19° 0429

20° 5540