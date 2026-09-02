Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.
El sorteo número 13022 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 2 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9306, que se interpreta como "A primera (Perro)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13022 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9306, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9306
2° 7952
3° 8242
4° 7498
5° 7442
6° 7887
7° 3172
8° 2935
9° 0203
10° 1612
11° 5927
12° 2096
13° 6434
14° 1474
15° 8815
16° 7474
17° 1141
18° 8872
19° 0429
20° 5540
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13022 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 2 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9306.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Perro)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.