Ignacio Buse logra su primera victoria en el US Open y avanza a la segunda ronda

NUEVA YORK (AP) — Apenas cuatro días después de haber conquistado el segundo título de su carrera, Ignacio Buse logró otro hito importante: vencer por primera vez en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos. El joven tenista peruano, que se encuentra en el puesto 32 de la preclasificación, avanzó a la segunda ronda tras una intensa batalla de cinco sets contra el estadounidense Marcos Girón, con un resultado final de 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 (8), 6-1.

Su debut estaba programado para el martes, pero las condiciones climáticas adversas, incluyendo la lluvia, obligaron a la reprogramación de varios partidos. Además, el miércoles se presentó otra interrupción debido a un aguacero que detuvo el encuentro en la Cancha 6.

Con el apoyo de sus compatriotas, Buse celebró su victoria tras 3 horas y 48 minutos de juego, igualando así su mejor desempeño en un Grand Slam, que fue alcanzar la segunda ronda en la última edición de Wimbledon.

El tenista peruano ha tenido un notable ascenso en su carrera. Sus triunfos en la Gira de la ATP, comenzando con el torneo de arcilla en Hamburgo en mayo y continuando con la victoria en Winston-Salem el fin de semana pasado, lo han catapultado al puesto número 30 del ranking mundial.

Hasta este momento de la temporada, Buse ha superado ampliamente sus metas, que incluían no solo ganar sus primeros títulos, sino también obtener victorias en grandes torneos y mejorar su clasificación.

"Son pequeñas cosas que se van dando, bueno ni tan pequeñas, quiero decir las victorias", comentó Buse sobre su evolución en el circuito. "Cada día es importante, da igual que sea un entrenamiento".

El partido contra Girón requirió de una gran tenacidad. En el cuarto set, Buse estuvo cerca de cerrar el partido, pero el local reaccionó y logró forzar un quinto set. "Fue difícil encontrar la calma y recuperarme mentalmente", señaló. "Creo que el momento más importante fue cuando quedamos 1-1 en el quinto. Le quebré el saque inmediatamente después que él me había quebrado. Eso fue fundamental".

La historia familiar de Buse también es notable: su abuelo paterno, Eduardo Buse, fue un tenista que compitió en dobles en Wimbledon en los años cincuenta, mientras que por parte de su madre es sobrino del célebre chef peruano Gastón Acurio.

Sin tiempo para descansar, Buse se prepara para enfrentar este jueves al francés Benjamin Bonzi. No considera que el corto período de recuperación lo perjudique. "No es la gran cosa. Tuve varios días para descansar tras Winston-Salem. Los dos estamos en la misma situación", afirmó. "Toca recuperarse, nada más. Nos preparamos para este tipo de partidos".

Además, Buse disfruta de la atmósfera que crean sus compatriotas en el torneo. "No sé si estoy acostumbrado o mal acostumbrado, pero siempre a donde voy tengo expectativas de que van a haber peruanos. Los sudamericanos son muy patriotas".