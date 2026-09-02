FOTO: El juicio por Maradona continúa: un perito clave declarará este jueves en la causa

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Este jueves se reanuda el juicio relacionado con la muerte de Diego Armando Maradona, y el primer testigo en declarar será el médico Antonio José Maya, convocado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque. Fuentes del caso confirmaron que Maya formó parte de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el fallecimiento del famoso futbolista en 2021.

En el marco de su pericia, a la que accedió NA, el médico indicó que "no puede ser evaluada la función cardíaca en una necropsia" porque, según su opinión, "el paciente ya está muerto". Para realizar un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se requiere un estudio dinámico, como un ecocardiograma, dado que un infarto puede dejar secuelas en el miocardio que no necesariamente son resultado de una insuficiencia cardíaca.

Además, el análisis de Maya destaca la ausencia de edemas en los estudios realizados en la Clínica Ipensa y en Olivos en noviembre de 2020, cuando Maradona fue trasladado para una cirugía debido a un hematoma subdural.

La Fiscalía ya concluyó con la producción de pruebas y la comparecencia de varios especialistas, incluyendo cardiólogos, toxicólogos y nefrólogos, quienes analizaron las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, quien falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020.

Además de Leopoldo Luque, otros acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual son la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón, y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni.