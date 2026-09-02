El poder invisible de la coma, el signo de puntuación que puede salvar una vida o desatar una guerra

El periodista de Cadena 3, Juan Blondont, se sumergió este miércoles en el análisis de un elemento de la escritura que, físicamente, no impresiona a nadie por su tamaño minúsculo y discreto: la coma.

A diferencia de la contundencia de un punto o el dramatismo de los signos de exclamación, esta pequeña curva posee un poder casi absoluto en la comunicación.

Blondont advirtió que la coma no sólo trabaja en la escritura, sino también en nuestra oralidad diaria, donde se manifiesta a través de las pausas, la entonación y los cambios de ritmo que aplicamos con la voz para ordenar y dar sentido a lo que expresamos.

Durante su columna en el programa "Amamos Argentina", detalló tres de los tipos de comas que más problemas suelen causar, si se omiten o se colocan incorrectamente, comenzando por la "vocativa".

Este signo sirve para separar el mensaje del vocativo, es decir, de la persona a la que nos dirigimos. Blondont ilustró este uso con una divertida pero peligrosa confusión: no es lo mismo exclamar ante un asado familiar "¡A comer, gente!" que escribir de corrido "¡A comer gente!". La ausencia de esa breve pausa transforma una cordial invitación a la mesa en un alarmante acto de canibalismo.

El segundo tipo analizado fue la coma de "inciso" o "explicativa", a la que el periodista definió con humor como una "coma chimentera" por su función de intercalar aclaraciones dentro de una oración a modo de paréntesis sonoro.

Para demostrar cómo su uso altera por completo la percepción de los hechos, comparó la frase "Mis amigos, que estaban borrachos, empezaron a cantar" con su versión sin comas "Mis amigos que estaban borrachos empezaron a cantar". En el primer caso, la fiesta fue general y todos los presentes estaban ebrios; en el segundo, se revela que el narrador tiene un grupo de amigos sobrios y otro alcoholizado, siendo únicamente estos últimos quienes entonaron las canciones.

Blondont también se refirió a la coma "enumerativa", indispensable para estructurar listas de elementos y evitar el caos lingüístico. El periodista lamentó que en la era de las redes sociales se haya puesto de moda escribir ignorando por completo los signos de puntuación, una práctica que calificó humorísticamente como "causal de divorcio" debido a los malentendidos que genera.

Explicó que cada signo tiene una versión sonora —el punto representa una caída; los dos puntos llaman la atención y los suspensivos crean intriga—, pero es la coma la que asume el rol de ordenar el mensaje para que el receptor lea exactamente la voz que el emisor quiso proyectar.

Finalmente, para sellar su defensa de este signo, el periodista rescató dos célebres leyendas históricas, donde una simple coma decidió destinos cruciales.

Recordó que un error de puntuación en un telegrama militar fue el desencadenante de una guerra y relató el caso de un juez que firmó una sentencia que decía: "Perdón imposible, que le caiga todo el peso de la ley". Si el secretario del tribunal hubiera corrido la coma una sola palabra hacia atrás, transformándola en "Perdón, imposible que le caiga todo el peso de la ley", la vida del acusado se habría salvado.

Con estos ejemplos, Blondont invitó a la audiencia a cuidar la ortografía como una herramienta de empatía para que las palabras nos sigan uniendo.