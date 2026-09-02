Ariana Grande se despide entre lágrimas tras su última presentación en Londres

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La reconocida actriz y cantante Ariana Grande no pudo contener las lágrimas al despedirse momentáneamente de los escenarios durante su última presentación musical de su gira Eternal Sunshine en Londres.

Visiblemente conmocionada, la artista expresó que "atesoraría esta experiencia para siempre" y agradeció a sus millones de fanáticos por haberla acompañado durante toda su carrera artística, en medio de una larga controversia que la persigue desde hace meses.

“Gracias por estos diez conciertos maravillosos en Londres y por los 41 espectáculos increíbles de la gira...”, comentó Grande al recordar su paso por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

En ese sentido, dedicó unas palabras a sus seguidores: "(...) Me encantan sus atuendos. Me encantan sus rostros. Me encanta verlos y conectar con ustedes de esta manera. Gracias por todo el esfuerzo que han puesto para hacer que esto sea tan especial", continuó.

Sus palabras causaron un fuerte impacto, ya que el mes pasado se dio a conocer que la estrella se tomaría un tiempo alejada de la vida pública tras finalizar su gira: "Pero de verdad, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Ha sido algo muy especial y siempre atesoraré esta experiencia", cerró entre lágrimas.

Una vez finalizado el espectáculo, la cantante publicó un carrete de imágenes donde mostró las postales de su show y reflexionó: "Eternal sunshine, 2026. Thank you and I love you always", que se traduce en "Gracias y los amo, siempre".

La noticia de su retiro "de la vida pública" se dio a conocer a mediados de agosto, según supo la Agencia Noticias Argentinas, y, aunque algunos fans vincularon la información con el reciente cambio físico de la artista, finalmente ella desmintió aquellas versiones.

Grande sostuvo que su decisión “no fue algo impulsivo ni una reacción precipitada”, sino algo que había planeado “hace mucho tiempo”: “Me enteré de que mis fans temían que la negatividad me estuviera perjudicando, pero debo decir que la realidad es todo lo… contrario”, declaró.

Además, aclaró que los comentarios y versiones sobre su aspecto físico no la molestan: “Es necesario establecer límites. A veces los seres humanos necesitamos un descanso”.