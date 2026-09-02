Antes de recibir a Milei, Kast ratificó la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes
El mandatario habló desde Punta Arenas tras la polémica por los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Valoró las disculpas de Carlos Presti y el reconocimiento de ambos gobiernos.
02/09/2026 | 15:50Redacción Cadena 3
FOTO: José Antonio Kast recibirá a Javier Milei este jueves en Santiago. (Foto: Presidencia)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, reafirmó este miércoles la soberanía de su país sobre el estrecho de Magallanes, en la previa de la visita de Javier Milei a Santiago. "Es chileno", sostuvo desde la región austral, después de la controversia que provocaron las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde.
Kast describió su recorrida por el extremo sur como "una manera de hacer patria, hacer soberanía". También valoró las disculpas del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, y destacó que autoridades de ambos países reconocieron la soberanía chilena sobre el paso marítimo.
Las declaraciones se conocieron antes del viaje que Milei realizará este jueves a la capital chilena para participar del Foro de Madrid. Su agenda incluye un encuentro con Kast y otro con Sarah Brooke Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Diplomacia Pública y los Asuntos Públicos.
La controversia comenzó cuando Valverde incluyó a Magallanes entre las zonas en las que planteó la necesidad de mantener presencia y ejercer soberanía argentina. Sus expresiones generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos chilenos y una protesta diplomática formal ante Buenos Aires.
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En respuesta, la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, ratificó la vigencia del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Posteriormente, Presti se comunicó con su par chileno, Fernando Barros, y reconoció expresamente que el estrecho de Magallanes es chileno. El funcionario argentino atribuyó los dichos de Valverde a una "confusión y desprolijidad". Ambos ministros dieron por superado el incidente.
El marco territorial del estrecho está establecido por los acuerdos bilaterales. El tratado de 1881 consagró, además, su neutralidad perpetua y la libre navegación para buques de todas las banderas. El pacto de 1984, alcanzado con la mediación del papa Juan Pablo II después de las tensiones que llevaron a ambos países al borde de una guerra, reafirmó ese marco.
En paralelo, el gobierno chileno espera una corrección formal del decreto argentino 457/2021, que menciona al estrecho como un "espacio compartido". Santiago considera que esa definición contradice su soberanía sobre el paso.
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Barros aseguró que, según la información transmitida por las autoridades argentinas, el documento para modificar esas directrices ya está preparado y a disposición de Milei para su firma. Sin embargo, no precisó cuándo se concretaría la medida.
Durante su visita a Punta Arenas, Kast también participó de una actividad sobre mejoramiento de viviendas junto al ministro del Interior y vocero del Gobierno, Claudio Alvarado, y al titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.
El encuentro se realizó en la sede vecinal Juan Pablo II. El presidente aprovechó la referencia al pontífice para recordar el Tratado de Paz y Amistad y su papel en la resolución de las diferencias entre Argentina y Chile.
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¿Quién reafirmó la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes? El presidente de Chile, José Antonio Kast.
¿Cuándo se conocieron las declaraciones sobre la soberanía? Las declaraciones se conocieron antes del viaje de Javier Milei a Santiago este jueves.
¿Qué provocó la controversia sobre el estrecho de Magallanes? Las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la necesidad de soberanía argentina en la región.
¿Qué tratados respaldan la soberanía chilena sobre el estrecho? El Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
¿Qué espera el gobierno chileno respecto al decreto argentino 457/2021? Una corrección formal que mencione el estrecho como chileno, ya que considera que el término "espacio compartido" contradice su soberanía.