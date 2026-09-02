Messi será homenajeado en todos los partidos del fútbol argentino tras su retiro de la selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió rendir homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina. En las horas posteriores a la noticia brindada por el astro argentino, la AFA anunció un homenaje especial que se llevará a cabo durante el fin de semana.

Según el boletín oficial emitido por la AFA, "se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina."

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Esta medida se implementará en todas las categorías, incluyendo fútbol once, futsal y playa. Además, todos los clubes están obligados a proyectar en sus pantallas gigantes un video institucional que la AFA preparó para rendir homenaje al jugador rosarino, quien a los 39 años dejó de ser parte del conjunto nacional.

La Liga Profesional también replicó el mensaje de la AFA e invitó a los hinchas a participar del homenaje, expresando: "Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!".

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