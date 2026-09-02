Messi será homenajeado en todos los partidos del fútbol argentino tras su retiro de la selección
La AFA anunció un homenaje al astro argentino y confirmaron que se detendrán los partidos por un minuto de aplausos.
02/09/2026 | 16:19Redacción Cadena 3
FOTO: El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió rendir homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina. En las horas posteriores a la noticia brindada por el astro argentino, la AFA anunció un homenaje especial que se llevará a cabo durante el fin de semana.
Según el boletín oficial emitido por la AFA, "se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina."
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Esta medida se implementará en todas las categorías, incluyendo fútbol once, futsal y playa. Además, todos los clubes están obligados a proyectar en sus pantallas gigantes un video institucional que la AFA preparó para rendir homenaje al jugador rosarino, quien a los 39 años dejó de ser parte del conjunto nacional.
La Liga Profesional también replicó el mensaje de la AFA e invitó a los hinchas a participar del homenaje, expresando: "Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!".
/Inicio Código Embebido/
Alarma en Francia. Una banda criminal planeaba secuestrar a Mbappé: lo que se sabe hasta ahora
La Policía francesa desmanteló una organización que tenía al futbolista del Real Madrid entre una lista de 26 objetivos de alto patrimonio para asaltos y raptos.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué homenaje se realizará? Se detendrá el partido a los diez minutos del primer tiempo para un minuto de aplausos en honor a Lionel Messi.
¿Quién organiza el homenaje? La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es la responsable de organizar el homenaje.
¿Cuándo se llevará a cabo el homenaje? El homenaje se llevará a cabo durante el fin de semana en la próxima fecha de todas las categorías.
¿Dónde se implementará la medida? La medida se implementará en todas las categorías, incluyendo fútbol once, futsal y playa.
¿Por qué se rinde homenaje a Messi? Se rinde homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina a los 39 años.