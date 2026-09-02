Badosa supera la angustia y se enfrenta a Gauff en el US Open tras una noche sin dormir

FOTO: Casi sin dormir, Badosa evita un disgusto y se cita con Gauff en el US Open. La lluvia persiste

NUEVA YORK — La tenista Paula Badosa vivió una jornada de intensa angustia en el Abierto de Estados Unidos, donde apenas pudo dormir tras un partido que se extendió por más de un día debido a la lluvia. Badosa, quien llegó a ser cuartofinalista en 2024 pero actualmente se encuentra en el puesto 87 del ranking, enfrentó a Daria Kasatkina en la primera ronda, un encuentro que fue interrumpido en dos ocasiones por el mal tiempo.

La jugadora de 28 años reconoció que la situación la mantuvo en un estado de nerviosismo extremo. A pesar de desperdiciar tres match points la noche anterior, el miércoles logró reanudar el partido y, tras un esfuerzo adicional, finalmente se impuso con un marcador de 6-1, 6-4.

Su victoria le permite ahora enfrentarse a Coco Gauff, cuarta preclasificada y campeona del US Open 2023. "No ha sido fácil, todo estaba completamente controlado ayer", comentó Badosa, aludiendo a la tensión acumulada por la interrupción del partido. "No conseguía dormir, estaba muy tensa", agregó, reflejando su lucha emocional mientras intentaba cerrar el encuentro.

El partido de Badosa fue uno de los diez que se suspendieron o no pudieron iniciarse el martes, con la lluvia volviendo a interrumpir la actividad en Flushing Meadows. A las 8 de la mañana, la tenista se encontró con un cielo gris y tuvo que concentrarse para evitar cualquier reacción de su oponente, quien ahora representa a Australia.

Después de no competir desde julio debido a una cirugía, Badosa se mostró satisfecha con su rendimiento en una superficie dura, señalando que se sentía emocionada de volver a jugar. Confía en sus habilidades a pesar de su actual ranking, que considera un espejismo. "Sé que pertenezco aquí y que mi ranking no refleja el nivel que tengo", afirmó, con la esperanza de regresar a su mejor forma.

En la misma jornada, dos cabezas de serie se despidieron del torneo: el estadounidense Brandon Nakashima (16) y el ruso Andrey Rublev (23), quienes fueron derrotados por Alex Michelsen y Daniel Mérida, respectivamente. Por otro lado, Jessica Pegula y Daniil Medvedev avanzaron a la tercera ronda con victorias contundentes.

La sesión nocturna prometía más emociones con los campeones defensores Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz en acción. Sabalenka enfrentaba a Polina Iatcenko, mientras que Alcaraz se mediría contra Jaime Faria. Ambos tenistas buscan continuar su camino hacia el título en el último Grand Slam de la temporada.