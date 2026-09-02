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Galarza Fonda se va a Inter Miami

El volante paraguayo pasó a préstamo al club de Lionel Messi.

02/09/2026 | 17:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Galarza a Inter Miami

FOTO: Galarza a Inter Miami

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Después de varias semanas sin jugar en River tras el Mundial 2026 y de haber quedado en el centro de las negociaciones sobre el cierre del mercado, el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda continuará su carrera en la MLS y será compañero de Lionel Messi. La operación se terminó inclinando a favor del conjunto estadounidense, que mejoró los términos de su propuesta y convenció al Millonario.

La operación se trabajó bajo la modalidad de un préstamo con opción u obligación de compra, una fórmula que River pretendía para desprenderse del futbolista.

Inter Miami necesitaba espacio para registrar a otro jugador internacional. En la MLS, los clubes cuentan con cupos específicos para futbolistas que no tienen el estatus necesario para ser considerados nacionales, los famosos cupos de extranjeros. Esos cupos, además, pueden negociarse entre los propios equipos.

Y Miami utilizó justamente ese mecanismo. El club adquirió un International Roster Slot de New England Revolution a cambio de US$200.000 en General Allocation Money (GAM): US$100.000 correspondientes a 2026 y otros US$100.000 para 2027. El cupo adquirido tiene vigencia durante 2026.

La operación tiene una particularidad propia de la MLS: Inter Miami no le entregó US$200.000 en efectivo a New England Revolution. Lo que hizo fue cederle US$200.000 en General Allocation Money (GAM), una especie de crédito o moneda de intercambio que utilizan los clubes de la liga para realizar movimientos dentro de su sistema de reglas. En este caso, esos créditos fueron utilizados como contraprestación para adquirir un cupo internacional.

Ese cupo le permite a Inter Miami registrar a un jugador extranjero durante 2026, algo necesario para incorporar a futbolistas como Galarza Fonda. La operación fue por US$100.000 de GAM correspondientes a 2026 y otros US$100.000 correspondientes a 2027, mientras que el cupo adquirido tiene vigencia solamente hasta el final de la temporada 2026. En otras palabras, Miami no compró el cupo de manera permanente ni pagó US$200.000 en efectivo: utilizó créditos propios de la MLS para conseguir espacio en su plantilla.

En este caso, la secuencia es llamativa: Inter Miami adquirió un cupo internacional y, en medio de ese movimiento, avanzó por un futbolista paraguayo de River. Galarza Fonda tendrá ahora una nueva oportunidad en la MLS, después de su paso por Atlanta United y de un regreso a Núñez en el que no logró meterse en los planes del cuerpo técnico.

Lectura rápida

¿Qué jugador continuará su carrera en la MLS?
El mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda continuará su carrera en la MLS.

¿Quién es el nuevo compañero de Galarza Fonda en la MLS?
Su nuevo compañero será Lionel Messi.

¿Qué tipo de operación se realizó para Galarza Fonda?
Se trabajó bajo la modalidad de un préstamo con opción u obligación de compra.

¿Qué cupo adquirió Inter Miami y a quién se lo compró?
Inter Miami adquirió un International Roster Slot de New England Revolution.

¿Cuánto pagó Inter Miami por el cupo internacional?
Pagó US$200.000 en General Allocation Money (GAM).

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