Ataque aéreo de EE.UU. en Irán deja víctimas en celebración de boda

FOTO: Qué saber sobre un ataque aéreo de EE.UU. que, según informes, alcanzó una boda en Irán

EL CAIRO — Un misil estadounidense ha impactado en una vivienda ubicada en el sur de Irán, donde decenas de personas se encontraban reunidas para celebrar la boda de la hija de un pescador, según informes de grupos de derechos humanos y medios de comunicación iraníes.

De acuerdo con la prensa estatal iraní, cuatro personas, incluyendo dos mujeres y dos niños, han perdido la vida, y más de 60 resultaron heridas. Un grupo defensor de los derechos humanos también reportó que uno de los niños, un adolescente, falleció debido a otro ataque que afectó una torre de comunicaciones cercana.

El ataque, que ocurrió el martes, generó fuertes explosiones en la localidad costera de Kuhestak, situada en el estrecho de Ormuz. Grabaciones de seguridad divulgadas por la agencia semioficial Fars mostraban bolas de fuego iluminando el cielo nocturno. Este ataque se inscribe en una nueva serie de bombardeos estadounidenses en el sur de Irán, orientados, según el ejército de EE.UU., a destruir baterías antiaéreas, sistemas de radar y activos marítimos.

Kuhestak es una de varias pequeñas localidades a lo largo de la árida costa del estrecho de Ormuz, que ha sido un punto crítico durante seis meses de combates. Esta localidad se encuentra a unos 30 kilómetros de Minab, donde un ataque estadounidense anterior había resultado en la muerte de más de 100 niños en una escuela primaria el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de la guerra entre EE.UU. e Israel.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE.UU., indicó que el ejército está revisando los informes sobre el ataque en la boda, aunque no confirmó si se abriría una investigación formal.

Las informaciones sobre el ataque son limitadas. Lo que se ha confirmado hasta el momento es que al menos un misil impactó la vivienda de Ali Mallahi, el pescador que celebraba la boda de su hija. Mallahi relató que el misil destruyó completamente el techo de su casa y que otra vivienda vecina, con la que comparte un patio, fue alcanzada por un segundo proyectil. La mayoría de la población de Kuhestak pertenece a la minoría étnica baluchi.

Las imágenes difundidas por medios iraníes muestran un cráter en el lugar, así como daños severos en las paredes y el techo de la residencia, además de un automóvil destrozado y escombros, que incluyen los zapatos de los invitados a la boda.

Cuatro muertos y decenas de heridos, según medios estatales

La agencia estatal IRNA y la televisión estatal han reportado que dos mujeres y dos niños, de 4 y 16 años, han muerto, y al menos 68 personas han resultado heridas. Sin embargo, el vicegobernador de la provincia, Ahmad Nafisi, mencionó la muerte de cinco personas, lo que genera discrepancias en las cifras.

En el hospital de Minab, donde fueron llevados los heridos, se han transmitido imágenes de al menos dos niñas y una mujer con vendajes, con una de las niñas en estado de shock.

Un hombre con vendajes en la cabeza y el brazo relató que se dirigía a la boda cuando escuchó aviones sobrevolando. La explosión ocurrió justo cuando llegaba al lugar. "Los bloques caían sobre la cabeza de la gente. Había muchos niños pequeños y mujeres gravemente heridos. Muchísimos", comentó en un video publicado por la Media Luna Roja Iraní.

El puerto cercano también fue atacado

Además del ataque en la boda, la ola de bombardeos alcanzó una torre de comunicaciones en el puerto de Kuhestak, situada a unos 100 metros de la vivienda de Mallahi. Testigos informaron que al menos dos misiles impactaron la torre y otro alcanzó un muelle. Un joven de 16 años murió al ser alcanzado por metralla mientras conducía su motocicleta cerca de la torre, según el grupo de derechos humanos Red de Documentación de Derechos Humanos de Baluchistán.

Por otro lado, Irán ha reportado la muerte de cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria y diez integrantes de las fuerzas voluntarias Basij como consecuencia de los recientes ataques estadounidenses, con un total de 108 heridos.

Expertos dicen que los fragmentos apuntan a un arma "muy precisa"

Las imágenes de fragmentos del misil utilizado en el ataque a la vivienda de Mallahi coinciden con un misil de crucero SLAM-ER, fabricado en EE.UU., según expertos en armamento. Trevor Ball, analista de armas, destacó que el SLAM-ER fue diseñado como un arma muy precisa que puede ser redirigida durante su vuelo por un operador humano mediante una cámara infrarroja. N.R. Jenzen-Jones, director del grupo, agregó que el fragmento de una aleta corresponde a un SLAM-ER mejorado, con un alcance de más de 270 kilómetros. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí también poseen este tipo de misiles, mientras que Irán ha lanzado ataques contra ambos países a lo largo de la guerra, sin que estos hayan informado de ataques recientes contra Irán.

El Comando Central de EE.UU. se ha negado a hacer comentarios sobre las conclusiones de los analistas.