Se viene un veranito a Córdoba pero no durará mucho: de cuánto será la máxima
El inicio de septiembre trae una jornada sofocante con máximas extremas en la provincia, pero el tiempo dará un vuelco hacia el fin de semana. Preocupación por las condiciones de fuego.
02/09/2026 | 07:47Redacción Cadena 3
FOTO: Calor en Córdoba (Foto: Daniel Cáceres para Cadena 3)
Córdoba atraviesa este miércoles el día más caluroso de los últimos, con temperaturas que alcanzarán casi los 30°C en la capital y marcas aún superiores en diversos puntos del interior provincial.
Sin embargo, el veranito durará poco: un marcado cambio de tiempo traerá un alivio inmediato a partir del jueves, cuando las máximas se desplomarán casi 10 grados para ubicarse en torno a los 21°C.
Tras este leve descenso térmico de jueves y viernes, los valores experimentarán una recuperación paulatina. Este escenario de variaciones moderadas se mantendrá estable hasta el fin de semana del 11 al 13 de septiembre.
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Peligro extremo por incendios forestales
El fuerte aumento de la temperatura, sumado a la posible presencia de ráfagas de viento en sectores serranos, encendió las alarmas de las autoridades provinciales.
El Ministerio de Seguridad, mediante la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, advirtió que el riesgo de incendios alcanzará niveles extremos en distintas regiones.
Según datos del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA):
Miércoles 2 de septiembre: nivel extremo fijado para la zona de Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra.
Jueves 3 de septiembre: la máxima alerta se desplazará hacia la región de Villa de María, en el departamento Río Seco.
Ante este panorama, se solicita extremar los cuidados en zonas rurales y de montaña, evitando cualquier tipo de uso del fuego al aire libre.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Córdoba? Este miércoles es el día más caluroso, con temperaturas cercanas a los 30°C.
¿Quién emitió la alerta por incendios? El Ministerio de Seguridad a través de la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego.
¿Cuándo se espera un cambio de temperatura? A partir del jueves, cuando las máximas bajarán a alrededor de 21°C.
¿Dónde se prevé el mayor riesgo de incendios? En la zona de Villa Dolores y luego en Villa de María.
¿Por qué es importante evitar el uso del fuego? Debido al riesgo extremo de incendios forestales en distintas regiones de Córdoba.