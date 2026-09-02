Se viene un veranito a Córdoba pero no durará mucho: de cuánto será la máxima

Córdoba atraviesa este miércoles el día más caluroso de los últimos, con temperaturas que alcanzarán casi los 30°C en la capital y marcas aún superiores en diversos puntos del interior provincial.

Sin embargo, el veranito durará poco: un marcado cambio de tiempo traerá un alivio inmediato a partir del jueves, cuando las máximas se desplomarán casi 10 grados para ubicarse en torno a los 21°C.

Tras este leve descenso térmico de jueves y viernes, los valores experimentarán una recuperación paulatina. Este escenario de variaciones moderadas se mantendrá estable hasta el fin de semana del 11 al 13 de septiembre.

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Peligro extremo por incendios forestales

El fuerte aumento de la temperatura, sumado a la posible presencia de ráfagas de viento en sectores serranos, encendió las alarmas de las autoridades provinciales.

El Ministerio de Seguridad, mediante la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, advirtió que el riesgo de incendios alcanzará niveles extremos en distintas regiones.

Según datos del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA):

Miércoles 2 de septiembre: nivel extremo fijado para la zona de Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra.

Jueves 3 de septiembre: la máxima alerta se desplazará hacia la región de Villa de María, en el departamento Río Seco.

Ante este panorama, se solicita extremar los cuidados en zonas rurales y de montaña, evitando cualquier tipo de uso del fuego al aire libre.