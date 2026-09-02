FOTO: Junta Médica revela nuevos datos sobre la muerte de Silvina Luna y complica a Lotocki

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – La Junta Médica que se llevó a cabo este martes en relación con el fallecimiento de Silvina Luna ha complicado aún más la situación del cirujano Aníbal Lotocki. Entre los aspectos más relevantes del informe, se destaca que la modelo no recibió un seguimiento adecuado por parte del profesional tras su intervención estética realizada años atrás.

El encuentro se realizó en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires, donde los peritos de distintas disciplinas ampliaron el informe elaborado el año anterior, con el objetivo de determinar si Lotocki tiene responsabilidad en la muerte de Luna, ocurrida hace tres años.

Uno de los hallazgos más significativos del informe es que el polimetacrilato que Lotocki inyectó en los glúteos de la modelo en 2011 le provocó hipercalcemia, una condición que resultó en una insuficiencia renal.

Además, se resaltó que no hubo un seguimiento adecuado posterior a la cirugía por parte de Lotocki. Si se hubiera realizado correctamente, se podría haber detectado el problema que afectó a la víctima durante años y que finalmente llevó a su muerte.

El informe ha sido incorporado a la causa judicial y ahora se busca que el cirujano enfrente una nueva acusación por el deceso de la actriz. En 2022, Lotocki fue condenado por las lesiones graves a cinco famosas, entre ellas Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Mientras parte de su defensa se concentró en la Junta Médica, Lotocki se prepara para afrontar una nueva audiencia de juicio por la muerte del paciente Cristian Zárate, quien falleció tras una operación estética en 2021.