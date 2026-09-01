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Germán Pezzella se une a Peñarol de Uruguay tras su paso por River Plate

El defensor campeón del mundo llega libre desde River. Firmó contrato hasta fin de 2027 y se entrenó con el plantel.

01/09/2026 | 19:15Redacción Cadena 3

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Germán Pezzella firma contrato con Peñarol.

FOTO: Germán Pezzella firma contrato con Peñarol.

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El defensor Germán Pezzella fue presentado como la nueva incorporación de Peñarol de Uruguay, al arribar en condición de libre luego de rescindir su contrato con River.

El marcador central firmó contrato hasta finales del año próximo y ya participó de su primer entrenamiento con el plantel profesional que dirige Diego Aguirre.

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Peñarol atraviesa un momento complicado a pesar de haber sido campeón del Torneo Intermedio, ya que sufrió un gran revés al ser eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y viene de perder el clásico ante Nacional el pasado domingo.

La llegada de Germán Pezzella marca un hito en el fútbol uruguayo, ya que es el primer campeón del mundo que se incorpora a un equipo del país en los últimos 56 años.

Su incorporación al conjunto aurinegro se produce tras un paso irregular por River, donde se formó en la década pasada y regresó en agosto de 2024.

Pezzella volvió al fútbol argentino después de ser bicampeón de la Copa América en Estados Unidos y tuvo un inicio destacado en sus primeros partidos, aunque una noche desafortunada en la Libertadores ante el Atlético Mineiro arruinó su desempeño en la semifinal.

Desde ese momento, el central jugó pocos partidos hasta sufrir una rotura de ligamentos. Tras regresar a la actividad en abril de este año, solo disputó otros ocho encuentros antes de ser apartado del plantel profesional.

Después de varios meses entrenándose de manera separada en el predio de Cantilo, junto a otros 12 futbolistas, Pezzella decidió rescindir su contrato y aceptar la oferta de Peñarol, que ya se concretó.

Así, el exjugador de Fiorentina de Italia y Real Betis de España se convierte en el primer campeón del mundo en jugar en el fútbol uruguayo desde 1970. El último fue el defensor William Martínez, quien formó parte del seleccionado "Charrúa" que ganó el Mundial de Brasil 1950 y se retiró 56 años atrás en Central Español, tras jugar en Rampla Juniors, Fénix y tener una larga estadía en Peñarol.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo refuerzo de Peñarol?
Germán Pezzella, defensor campeón del mundo, es la nueva incorporación del club uruguayo.

¿De dónde llega Pezzella?
Pezzella llega libre tras rescindir su contrato con River Plate.

¿Cuál es la duración de su contrato?
Firmó un contrato con Peñarol hasta finales de 2027.

¿Qué situación atraviesa Peñarol actualmente?
El club ha tenido un mal momento, siendo eliminado de la Copa Libertadores y perdiendo un clásico.

¿Qué hito marca la llegada de Pezzella?
Es el primer campeón del mundo en jugar en Uruguay en 56 años, desde William Martínez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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