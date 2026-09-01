De Felippe y el "Ruso" Zielinski: la larga relación que ahora será clásico

Omar De Felippe fue anunciado este martes como nuevo entrenador de Talleres tras la salida de Jorge Sampaoli luego de siete fechas del Torneo Clausura.

El entrenador asume en el "Matador" tras su último paso por Central Córdoba en noviembre del año pasado. Allí, De Felippe hizo historia al conseguir la Copa Argentina 2024 ante Vélez.

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Con su llegada a Córdoba, De Felippe se reencontrará, ahora como clásico rival, con un viejo conocido: Ricardo Zielinski.

"El Ruso" y el flamante entrenador de Talleres son amigos hace muchos años e incluso trabajaron juntos en los comienzos de ambos.

En la temporada 1998/99 de la Primera B, Omar De Felippe dio sus primeros pasos como cuerpo técnico acompañando como ayudante a Ricardo Zielinski en San Telmo. Aquel equipo de la Isla Maciel llegó hasta las semifinales del ascenso a la Primera Nacional.

Omar De Felippe y Ricardo Zielinski, viejos amigos y ahora rivales.

Zielinski se refirió a aquella etapa hace algunos años en diálogo con el periodista de Cadena 3 Diego Borinsky y señaló: "El club estaba muy mal, yéndose al descenso. Me pidieron que le dé una mano y por mi historia ahí no me pude negar. Y yo le di una mano a Omar, que estaba sin laburo. Le aclaré que probablemente no cobráramos, pero que era un desafío y nos iba a servir. Nos salvamos y después Falcioni agarró Vélez y me pidió si podía llevarse a Omar y le dije que sí".

Con los años, ambos siguieron con un vínculo muy cercano. A fines de 2020, cuando Zielinski se fue de Atlético Tucumán, le sugirió a los dirigentes del club que contrataran a Omar De Felippe para mantener la línea de trabajo.

Tras el campeonato obtenido por Belgrano en el Apertura, el "Ruso" aprovechó sus vacaciones para juntarse a cenar en Buenos Aires con su amigo, ahora entrenador de Talleres, Julio Falcioni y Miguel Abbondandolo.

Omar De Felippe y Ricardo Zielinski, viejos amigos y ahora rivales.

De Felippe y Zielinski se encontrarán dentro de una cancha de fútbol el próximo domingo cuatro de octubre cuando Talleres reciba a Belgrano en una nueva edición del clásico cordobés.