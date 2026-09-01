Lionel Richie fue hospitalizado tras un recital y permanece bajo cuidados intensivos

El cantante y compositor estadounidense Lionel Richie, de 77 años, fue hospitalizado en San Luis luego de presentar un malestar durante un recital y permanece bajo observación médica.

El artista fue ingresado de manera preventiva en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud, donde los médicos le realizan estudios para determinar las causas de su cuadro.

Según reportes difundidos inicialmente por TMZ y posteriormente citados por otros medios estadounidenses, Richie habría sufrido una deshidratación leve. Hasta el momento, no se difundió un diagnóstico oficial sobre su estado de salud.

Qué ocurrió durante el recital de Lionel Richie

Richie se presentó el sábado por la noche en el teatro musical The Muny, en San Luis, como parte de su gira "Sing a Song All Night Long", que realiza junto a Earth, Wind & Fire.

De acuerdo con testimonios de asistentes recogidos por CBS News, durante el espectáculo el cantante tuvo dificultades para mantenerse de pie y llegó a apoyarse sobre un piano. Antes de interpretar "All Night Long", uno de sus mayores éxitos, pidió además una silla para poder continuar con la presentación.

Tras el concierto, el músico decidió recibir atención médica y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo seguimiento.

Por el momento, no se informó oficialmente si la situación tendrá consecuencias sobre sus próximos compromisos profesionales.

Los antecedentes recientes

No es la primera vez que Richie atraviesa un episodio de salud durante una presentación. El 24 de junio pasado, durante un recital en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota, debió interrumpir el espectáculo y posteriormente fue trasladado a un hospital.

En aquella oportunidad, según informó TMZ, paramédicos lo asistieron detrás del escenario antes de trasladarlo en una ambulancia.

Richie continúa con su agenda de presentaciones junto a Earth, Wind & Fire. Tiene previsto volver a los escenarios a fines de septiembre y luego realizar una serie de conciertos en Las Vegas entre octubre y noviembre.

Por ahora, el cantante permanece bajo atención médica y se aguarda información oficial sobre su evolución.