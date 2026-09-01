EEUU intensifica ataques en Irán en medio de creciente tensión militar
Estados Unidos ha confirmado que lleva a cabo ataques en Irán mientras las hostilidades aumentan, tras un mes de calma en la región. Los ataques se producen en respuesta a agresiones iraníes.
FOTO: EEUU dice que está atacando objetivos en Irán mientras repuntan las hostilidades
WASHINGTON — Estados Unidos anunció el martes que ha comenzado a atacar objetivos en Irán, en un contexto de recrudecimiento de las hostilidades que se habían mantenido en calma durante el último mes.
El Comando Central de Estados Unidos comunicó que estas acciones militares son una respuesta a recientes intentos de agresiones por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que incluyeron ataques contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra fuerzas estadounidenses en la región.
El ejército estadounidense señaló que el pasado domingo realizó un ataque a lanzacohetes ubicados en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán lanzó misiles dirigidos a instalaciones norteamericanas en Jordania, los cuales fueron interceptados. Además, Emiratos Árabes Unidos informó que logró detener un dron iraní sobre sus aguas territoriales.
El presidente Donald Trump admitió el lunes que podría ser necesario llevar a cabo más ataques en la región, lo que indica una escalada en el conflicto.
Lectura rápida
¿Qué está haciendo Estados Unidos?
Estados Unidos ha comenzado a atacar objetivos en Irán debido a un aumento de las hostilidades.
¿Quién está detrás de los ataques?
La Guardia Revolucionaria de Irán ha sido responsable de recientes intentos de agresiones contra intereses estadounidenses.
¿Cuándo se intensificaron los ataques?
Los ataques estadounidenses se anunciaron el martes, tras un mes sin acción militar en la región.
¿Dónde ocurrieron los ataques?
Los ataques se han llevado a cabo en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz y en instalaciones en Jordania.
¿Por qué se están realizando estos ataques?
Se llevan a cabo en respuesta a agresiones iraníes contra el transporte marítimo y fuerzas estadounidenses.
[Fuente: AP]