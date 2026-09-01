China lanza advertencias a Taiwán tras cumbre del Pacífico en Palau

KOROR, Palau — China ha emitido una advertencia sobre "consecuencias" para Taiwán tras la participación de representantes de Beijing y Taipéi en un acto ceremonial de la cumbre de líderes del Pacífico. Durante este evento, se instó a las potencias a evitar convertir la reunión de estos pequeños estados insulares en un espectáculo geopolítico.

Los 18 estados y territorios que conforman el Foro de las Islas del Pacífico, que comenzó su cumbre anual en Koror, la ciudad más grande de Palau, no incluyen a China, Estados Unidos ni a Taiwán. No obstante, la competencia por la influencia en las aguas ricas y las posiciones estratégicas de los miembros del foro amenazó con opacar la cumbre.

Este año, se anticipaba cierta teatralidad en el evento, ya que Palau, un país insular en el Pacífico occidental, mantiene relaciones cercanas con Estados Unidos y es uno de los pocos que reconoce a Taiwán, que Beijing considera parte de su territorio.

La ausencia de varios líderes del Pacífico en la cumbre también fue notable. Si bien algunos se justificaron por problemas de salud o cuestiones internas, analistas sugieren que otros podrían haber sido influenciados por Beijing.

Intercambio de críticas entre China y Taiwán

Previo a la cumbre, el presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., realizó actividades conjuntas con el representante de Taiwán, el ministro de Relaciones Exteriores Lin Chia-lung, y organizó los asientos de manera que los enviados de Beijing y Taipéi estuvieran separados pero en la misma fila.

Luego del evento, el enviado de China para el Pacífico, Qian Bo, declaró a los medios que la presencia de funcionarios taiwaneses era "muy inapropiada". Al ser consultado sobre las posibles consecuencias para Taiwán, Qian respondió que "siempre habrá consecuencias".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, agregó que Taiwán no es un socio de diálogo ni de desarrollo del foro y, por ende, no debería participar en sus actividades. Lin, por su parte, rechazó esta afirmación, acusando a Beijing de dividir a la región y de culpar a otros por los problemas existentes.

"Cuando vamos a una fiesta, seguimos las indicaciones del anfitrión. Sin embargo, cada vez que China asiste, se comporta como si fuera el anfitrión y arruina el ambiente", comentó Lin en Koror.

El anfitrión exhorta a evitar interferencias externas

Las críticas de China surgieron al final de un acto donde el presidente Whipps instó a las grandes potencias presentes a dejar que los Estados miembros dirijan la cumbre. "Nuestros socios son bienvenidos a navegar con nosotros, pero no eligen nuestro destino", afirmó.

En años recientes, naciones poderosas han acelerado la formación de alianzas con los líderes del Pacífico, intensificando la competencia por la influencia entre China y Estados Unidos, así como entre Taiwán y los miembros del foro como Australia y Nueva Zelanda. Esto ha llevado a que la reunión anual de líderes del Pacífico adquiera un interés renovado, pasando de ser un encuentro informal a una cumbre con 2,000 asistentes.

A los países no miembros invitados se les denomina socios; China tiene el estatus de socio de diálogo, mientras que Taiwán es considerado un socio de desarrollo. La asistencia de Taiwán a estas cumbres ha generado tensiones previas, como cuando el año pasado se prohibió la participación de países socios en la reunión de las Islas Salomón.

Divisiones entre los miembros del foro

Antes de cada cumbre, los líderes del Pacífico intentan enfocar la atención en problemas que consideran prioritarios, tales como los efectos del cambio climático y las dificultades económicas derivadas de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los esfuerzos de las grandes potencias por asegurar acceso a los recursos del Pacífico a través de acuerdos de seguridad y financiamiento han dificultado la unidad de los líderes en la cumbre.

Un reciente episodio mostró que los ministros de Relaciones Exteriores del foro no lograron llegar a un acuerdo sobre un comunicado que condenaba el lanzamiento por parte de Beijing de un misil balístico en julio. Aunque la mayoría de los miembros se opusieron a esta acción, la falta de consenso entre dos países impidió la emisión de un texto.

Algunos analistas sugieren que la ausencia de ciertos líderes podría ser un reflejo de estas tensiones, aunque aquellos que asistieron minimizan la idea de que la representación de altos funcionarios, en lugar de líderes nacionales, pueda debilitar las discusiones.

"Lo positivo del Pacífico es que aunque algunos no estemos aquí, nuestra voz sigue siendo escuchada", declaró el primer ministro de Tonga, Fatafehi Fakafanua, quien añadió que algunos líderes ausentes "todavía están por llegar".

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