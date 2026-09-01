Victoria de Madison Keys en el US Open marcada por la lluvia que retrasa otros partidos

FOTO: Madison Keys arranca con victoria en el US Open y la lluvia retrasa casi todo lo demás

NUEVA YORK — Madison Keys logró avanzar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos el martes, en un día donde la lluvia amenazaba con alterar el calendario del torneo por varios días. Las precipitaciones que comenzaron la noche del lunes han continuado de manera intermitente, lo que ha ocasionado retrasos en los partidos de todas las canchas exteriores. Solo los estadios Arthur Ashe y Louis Armstrong, que cuentan con techos retráctiles, han podido mantener la actividad.

Keys, quien se encuentra posicionada como la preclasificada número 22, se enfrentó a Alina Korneeva, una joven tenista rusa de 19 años, y ganó su partido inaugural con un marcador de 7-5, 6-4 en el estadio Ashe. La jugadora estadounidense, subcampeona del Abierto de Estados Unidos en 2017, había tenido una primera ronda complicada el año pasado, siendo eliminada por la mexicana Renata Zarazúa.

"Siempre es difícil jugar contra alguien joven y en ascenso, y van a por sus golpes", comentó Keys tras su victoria. "Es muy complicado disputar una primera ronda de un Grand Slam, con tantos nervios y con tantas ganas de hacerlo muy bien. Estoy muy contenta de haber podido, en cierto modo, superar eso y ganar hoy".

En el único otro partido que se estaba disputando a primera hora de la tarde, el quinto preclasificado del cuadro masculino, Flavio Cobolli, se encontró rápidamente en desventaja ante el argentino Francisco Comesaña, quien le ganó los dos primeros sets. Entre los jugadores que esperaban su turno para entrar en acción estaban la preclasificada número 2 Elena Rybakina, la número 12 Belinda Bencic y la número 32 Maria Sakkari.

Rybakina tenía múltiples oportunidades para ascender al número 1 del ranking en este torneo y estaba programada para enfrentarse a la estadounidense Thea Frodin, una joven de 17 años que fue doble de cuerpo de la actriz Demi Singleton en la película de 2021 "King Richard".

Por la noche, se esperaba que la campeona del US Open de 2023, Coco Gauff, la número 17 Alex Eala y el primer preclasificado del cuadro masculino, Alexander Zverev, disputaran sus partidos, marcando el tercer y último día de la primera ronda.

A pesar de que a Keys le quebraron el servicio cuando estaba sacando para el partido con ventaja de 5-3, logró recuperarse y devolver el quiebre en el juego siguiente, cerrando el encuentro con éxito.

La estadounidense había tenido un gran inicio de año al conquistar su primer título de Grand Slam al vencer a la número 1 Aryna Sabalenka en la final del Abierto de Australia. Sin embargo, su temporada se complicó al caer sorpresivamente ante Zarazúa el año anterior, cometiendo 89 errores no forzados en el partido.