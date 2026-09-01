Creó una estufa de bajo costo para ayudar a los chicos que sufrían frío en su barrio

Pablo Durán estudió ingeniería aeronáutico e industrial (es técnico, no recibido) y creó una ecoestufa a partir de una situación que encontró en un comedor infantil de su barrio.

Mientras estudiaba en la UTN, vio que muchos chicos sufrían el frío durante el invierno y empezó a buscar una alternativa de calefacción económica. Aplicó conocimientos de dynamics de fluidos y termodinámica para desarrollar una estufa inspirada en el funcionamiento de una turbina de avión.

"Nació un poco como lo explicaste, por una necesidad que pasaba al barrio, un comedor de niños que pasaban frío", contó Durán a Cadena 3. La estufa no solo sirve para calefaccionar, sino que también ayuda a cocinar sin generar humo. Su diseño, que se basa en principios de dynamics de fluidos y termodinámica, alcanza una eficiencia del 80 al 82%.

El equipo funciona con biomasa y residuos como ramas de poda, papel, restos de madera, piñas y hojas secas, sin necesidad de gas, kerosene o combustibles tradicionales.

Las mediciones realizadas por INVAP determinaron que alcanza un 82% de rendimiento, frente al 27% de una salamandra tradicional y el 7% de un hogar a leña. El proyecto fue seleccionado por INVAP en 2017 y posteriormente recibió reconocimientos del programa NAVES del IAE y Banco Macro y de los Premios Latinoamérica Verde.

La propuesta no se limitó a la fabricación y venta de las estufas, sino que se extendió a la capacitación de los vecinos para que pudieran construir sus propias unidades. Durán indicó que "la solución no puede ser impuesta, tenés que hacer que la gente se apodere".

El proyecto creció de manera orgánica, generando empleos y promoviendo la autogestión en comunidades vulnerables. "Estamos hablando de un proyecto que ha llegado hasta Kuwait". Durán reafirmó su esperanza en el país, señalando que "si cambias tu barrio, cambias la Argentina".

Durán decidió no convertir el desarrollo en una patente comercial: recorre comunidades y enseña a los propios vecinos a fabricar sus estufas. En los últimos años llevó las capacitaciones a barrios, escuelas y comunidades de Río Negro, Neuquén y Chile, generando además una red de personas que pueden replicar la tecnología y fabricar sus propias unidades.

Entrevista de La Argentina Posible.