Bomba en Europa: Enzo Fernández tendría todo acordado para ir al Manchester City

FOTO: Enzo Fernández y Balogun en la rampa de salida al cerrarse el mercado de pases de Europa

Este martes se marca el cierre del mercado de traspasos en las principales ligas de Europa, lo que ha llevado a los clubes a buscar acuerdos de última hora. En este contexto, el mediocampista argentino Enzo Fernández y el delantero estadounidense Folarin Balogun se perfilan como protagonistas de una jornada que promete ser frenética.

Fernández ha sido un objetivo constante durante el período de fichajes, aunque el tiempo se agota para concretar su salida del Chelsea hacia el Manchester City.

El equipo dirigido ahora por Enzo Maresca ha continuado su notable inversión con la posible incorporación de Iliman Ndiaye, extremo del Everton, por una cifra cercana a los 60 millones de libras (aproximadamente 81 millones de dólares).

Por su parte, Balogun se encuentra en negociaciones avanzadas para unirse al Everton, procedente del Mónaco de la liga francesa, según informaciones recientes.

Además, se ha comentado que Jack Grealish podría regresar al Everton en calidad de cedido por otra temporada, lo que añadiría más movimiento a un día que ya se anticipa agitado.

Este año se prevé que la Premier League registre un gasto récord, con 2.820 millones de libras (3.800 millones de dólares) invertidos hasta el momento. Para poner en perspectiva, el mayor gasto en una sola ventana se registró en 2025, alcanzando los 3.140 millones de libras (4.250 millones de dólares).

La ventana de transferencias de la Premier League cerrará a las 22:00 GMT, mientras que en España, Italia, Alemania y Francia también se alcanza el plazo final. En estos países, el cierre está estipulado a las 18:00 GMT en Alemania, Francia e Italia, y a las 21:59 GMT en España.

En otros movimientos, el Aston Villa ha tenido un verano de grandes cambios, incluyendo la llegada de Ibrahim Mbaye desde el Paris Saint-Germain y la incorporación de Nicolas Jackson y el argentino Alejandro Garnacho.

Este equipo, que ya no cuenta con "El Dibu" Martínez (fichó en Chelsea), la temporada pasada se clasificó para la Liga de Campeones y ha tenido un inicio complicado al perder sus dos primeros partidos de liga.

En Italia, se reporta que Nick Woltemade de Newcastle está listo para unirse a la Juventus en calidad de préstamo, mientras que en Alemania, Marc Guiu dejó Chelsea para fichar por Leipzig, convirtiéndose en el mayor fichaje del día límite en ese país.