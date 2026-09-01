Tiroteo en Países Bajos: un muerto y dos policías heridos tras un ataque vinculado al narcotráfico

FOTO: Un tiroteo dejó un muerto y dos policías heridos en el este de Países Bajos.

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) — Una persona falleció y dos oficiales de policía resultaron heridos en un tiroteo que tuvo lugar esta mañana en Overasselt, una localidad en el este de los Países Bajos, según informaron las autoridades neerlandesas.

Según los reportes de medios locales, que también fueron recogidos por la Agencia Noticias Argentinas, se sospecha que el tiroteo podría estar relacionado con actividades de narcotráfico.

La policía indicó que recibió un aviso sobre una situación sospechosa alrededor de las 4:00 de la mañana, hora local.

Una persona perdió la vida en el lugar, mientras que dos oficiales de policía que acudieron al llamado resultaron heridos. Fueron trasladados a un hospital, donde se confirmó que sus vidas no corren peligro.

Se han realizado varios arrestos desde el incidente, y la policía está llevando a cabo investigaciones en diferentes lugares de Overasselt para recolectar pruebas, según un comunicado oficial.

El ministro de Justicia y Seguridad neerlandés, David van Weel, calificó el ataque de "horrible" y expresó: "No toleraremos esta violencia", de acuerdo con la información proporcionada por Xinhua.