Reino Unido ratificó su postura sobre Malvinas tras la advertencia de Trump: "Es inquebrantable"

El gobierno del Reino Unido ratificó su posición sobre la soberanía de las islas Malvinas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que podría revisar el respaldo de Washington a Londres en la disputa con la Argentina.

Un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, sostuvo que la administración tiene una postura "clarísima" respecto del archipiélago y defendió el derecho de sus habitantes a decidir su futuro.

"Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro", afirmó el funcionario, según declaraciones consignadas por el diario británico The Guardian.

El portavoz agregó que los habitantes de las islas expresaron su voluntad de continuar siendo un territorio británico de ultramar y aseguró que el compromiso del Reino Unido con ellos "es inquebrantable".

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El gasto en Defensa, detrás de la tensión

La advertencia de Trump se produjo en medio de una discusión entre Washington y Londres por el nivel de inversión británica en Defensa.

La semana pasada, el diario The Telegraph informó que funcionarios del Pentágono habían planteado la posibilidad de modificar la posición estadounidense sobre las Malvinas como una forma de presionar al Reino Unido para que aumente su gasto militar.

En ese contexto, el portavoz del gobierno británico afirmó que Burnham mantiene el compromiso asumido con sus aliados en materia de Defensa desde el comienzo de su gestión, iniciada el 20 de julio.

La tensión surgió a partir de versiones que indicaban que el Reino Unido podría abandonar su objetivo de destinar el 3% de su Producto Bruto Interno (PBI) al gasto en Defensa para 2030. La definición podría conocerse con el primer presupuesto de la gestión, previsto para el 28 de octubre.

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La advertencia de Trump

Trump planteó públicamente la posibilidad de modificar la posición de Estados Unidos sobre las islas Malvinas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Consultado sobre el tema, el mandatario respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

Se trató de la primera vez que Trump se expresó en esos términos sobre la postura de Washington en el diferendo de soberanía que mantienen la Argentina y el Reino Unido por las islas.

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Según The Telegraph, la eventual revisión de la posición estadounidense formaría parte de un conjunto de medidas que funcionarios del Pentágono analizan para impulsar un mayor gasto en Defensa entre los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump busca que los integrantes de la alianza eleven su inversión en Defensa hasta el 5% de su PBI.