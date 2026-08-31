Acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación en Córdoba, pidió un Uber y el chofer les robó todo

Un joven denunció que un conductor de Uber le robó a su abuelo el dinero de la jubilación que recién había cobrado luego de llevarlos desde el centro de la ciudad de Córdoba hasta Villa Revol.

Misael Barzola relató a Cadena 3 que acompañó este lunes a su abuelo a cobrar la jubilación. Debido a las dificultades que tiene el hombre para caminar, solicitaron un viaje por aplicación para regresar a su domicilio.

Al llegar, Misael descendió primero para ayudar a su abuelo a bajar del vehículo. En ese momento, según su relato, el conductor habría aprovechado la situación para tomar la mochila que contenía el dinero y escapar.

“Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro. Pedimos un viaje de Uber”, contó.

“Al llegar a casa me bajé primero para ayudarlo a él, porque no puede bajar solo. Lo ayudé y puse las bolsas en la vereda. Mi abuelo me dio la llave y, cuando lo quiero ayudar y me doy vuelta, el Uber agarra y arranca con todo. Se llevó la mochila con la jubilación”, relató.

Las cámaras registraron el robo

El joven explicó que cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que muestran lo ocurrido.

“Tenemos cámaras. El Uber estaba al tanto de que estaba la mochila. Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, aseguró.

De acuerdo con su denuncia, en la mochila había 1.670.000 pesos, correspondientes al dinero que había cobrado su abuelo.

Tras el episodio, realizaron la denuncia policial y también acudieron a la Fiscalía N° 4 de Córdoba, según explicó Barzola.

El vehículo figuraba como robado

Otro dato que surgió al momento de realizar la denuncia fue que el automóvil utilizado por el conductor figuraba como dado de baja y, según la información a la que accedieron, estaba denunciado como robado.

El joven aclaró que su intención no es que simplemente se dé de baja la cuenta del conductor en la aplicación, sino recuperar el dinero que le fue sustraído a su abuelo.

La investigación busca determinar las circunstancias del hecho y establecer la responsabilidad del conductor señalado por la familia.

Informe de Jorge Mercado