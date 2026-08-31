Desvalijaron una carnicería en Villa Azalais: se llevaron 300 kilos de carne

FOTO: El hecho ocurrió en una carnicería de Villa Azalais.

Una carnicería de barrio Villa Azalais, en la ciudad de Córdoba, fue desvalijada durante la madrugada de este lunes. Los delincuentes rompieron las puertas de acceso y, una vez dentro del local, desviaron las cámaras de seguridad para evitar quedar registrados.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30 en la zona de Capdevila y Palermo, donde funciona el comercio. Los ladrones forzaron los accesos y se llevaron una importante cantidad de mercadería y maquinaria.

Según relató Pablo, propietario del negocio, a Cadena 3, los delincuentes primero rompieron los candados y la persiana y luego violentaron una segunda puerta de hierro.

“Rompieron la puerta principal de chapa, después la segunda puerta, que apalancaron, y entraron al negocio. Entraron arrodillados y dieron vuelta las cámaras para hacer su trabajo tranquilos”, contó.

El comerciante explicó que el robo ocurrió en un horario en el que habitualmente hay movimiento en el sector, lo que le llamó particularmente la atención.

“Fue a las 00.30. Circula mucha gente, la Policía pasa cada cinco minutos. En la esquina hay una estación de servicio que usa la Policía. Fue raro todo”, señaló.

Se llevaron máquinas y más de 300 kilos de carne

El botín incluyó distintos elementos utilizados para el funcionamiento de la carnicería y una gran cantidad de mercadería.

De acuerdo con el propietario, los delincuentes sustrajeron dos balanzas electrónicas, una máquina de envasado al vacío, una moledora y hasta las cuchillas que utilizaban en el local.

También cargaron con unos 300 kilos de carne, entre cortes destinados a la elaboración de carne molida, lomos envasados al vacío, mollejas, dos cajones de huevos, dos piernas de cerdo y un costillar.

Pablo estimó que el valor total de lo robado ronda los 8 millones de pesos, entre maquinaria y mercadería.

“Es un golpe demoledor”

El dueño del comercio lamentó las consecuencias que el robo representa para un pequeño negocio y cuestionó la situación de inseguridad que atraviesan los comerciantes.

“Es un golpe demoledor. Los pequeños comercios tenemos la falta de venta, la falta de rentabilidad y agregale la falta de seguridad. Es un combo perfecto para el cierre de cualquier negocio”, expresó a Cadena 3.

El hecho es investigado para determinar quiénes fueron los responsables del robo y establecer cómo lograron ingresar al local sin ser advertidos.

Informe de Jorge Mercado