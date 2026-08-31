Carlos Alcaraz volvió al US Open con una sólida victoria tras su ausencia por lesión

FOTO: Alcaraz deja atrás las dudas y regresa con una alentadora victoria en el US Open

Tras una ausencia de más de cuatro meses en el tenis, Carlos Alcaraz hizo su reaparición en el Abierto de Estados Unidos, enviando un mensaje claro a sus competidores: está listo para defender su título. En su primer partido, Alcaraz superó al ruso Roman Safiullin con un marcador de 6-4, 6-4, 6-4, destacándose por su rendimiento sin evidenciar problemas por la lesión en la muñeca derecha que lo mantuvo fuera del circuito desde mediados de abril.

La jornada del lunes también tuvo a la campeona del US Open, Aryna Sabalenka, quien venció a la colombiana Camila Osorio con un 6-4, 6-4. Tras su encuentro, Alcaraz se asentó en la cancha y mostró el repertorio que lo ha convertido en uno de los favoritos en Nueva York y en el mundo.

En un momento de conexión con el público, Alcaraz se llevó la mano a la oreja, animando a que los aplausos se intensificaran. El segundo cabeza de serie levantó el puño tras ejecutar una volea ganadora en el juego final del partido.

"Estoy contento con el partido, con cómo lo he gestionado mentalmente y con volver a ganar", comentó Alcaraz tras su victoria. "Dicen que es como montar en bicicleta. Creo que puedo elevar mi nivel de tenis, pero estoy satisfecho con lo que he mostrado hoy en este encuentro".

Si Alcaraz logra mantenerse en buena forma física, podría convertirse en uno de los grandes favoritos en un torneo que ha visto la salida de figuras como Jannik Sinner, quien se retiró por una lesión de rodilla, y Novak Djokovic, el campeón de 24 títulos de Grand Slam, quien fue eliminado en la primera ronda por primera vez en su carrera.

Djokovic, que tenía un récord de 19-0 en primeras rondas en Flushing Meadows, ha sido uno de los jugadores más exitosos en este torneo, donde ha conquistado cuatro de sus 24 títulos de Grand Slam.

La semana pasada, Alcaraz participó en el torneo de dobles mixtos, donde se asoció con Serena Williams. Aunque ganaron un partido, fueron eliminados en los cuartos de final. "Intenté disfrutar todo lo que pude. Lo echaba de menos. Echaba de menos al público, el ambiente, la competición. Echaba de menos todo", expresó Alcaraz. "Tenía mis dudas en el partido, no voy a mentir. Supe soltarme".

Otros campeones del US Open que compitieron el lunes incluyeron a Naomi Osaka, Iga Swiatek y Stan Wawrinka, quien se enfrentó a Matteo Berrettini en su último torneo de Grand Slam antes de su retiro.

Además, otro jugador del Top 10, Arthur Fils, también se despidió al ser derrotado por Stefanos Tsitsipas con un marcador de 4-6, 7-6 (3), 6-1, 6-4. Tsitsipas, que no está preclasificado por primera vez en el US Open, fue consultado sobre su capacidad para recuperar la forma que lo llevó al número 3 del ranking y a finales de Grand Slam, a lo que respondió: "¿Por qué no?".