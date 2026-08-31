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El Pentágono lanza su versión de ChatGPT y Grok para uso militar y civil

El Pentágono ha presentado versiones de ChatGPT y Grok, herramientas de IA personalizadas para 3 millones de empleados civiles y militares, que buscan mejorar la eficiencia y seguridad en sus operaciones.

31/08/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

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El Pentágono lanzó versiones personalizadas de ChatGPT de OpenAI y Grok de xAI, permitiendo el acceso a herramientas de inteligencia artificial generativa para 3 millones de empleados civiles y militares. Estas herramientas, adaptadas a las necesidades del personal militar, están disponibles a través del portal centralizado GenAI.mil, que se lanzó el año pasado.

GenAI.mil fue diseñado para ofrecer a los empleados del Departamento de Defensa acceso a modelos de IA avanzados sin enviar datos sensibles a través de canales comerciales. Este enfoque busca minimizar la recopilación de datos que es común en los productos tecnológicos de consumo, garantizando así mayor seguridad.

Desde su lanzamiento, el portal ha atraído a más de 1.7 millones de usuarios únicos de los 3 millones de personal del departamento, lo que indica su popularidad y utilidad. Según el Departamento de Defensa, esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para utilizar herramientas de IA que aceleren el trabajo y proporcionen una ventaja operativa sin comprometer la seguridad.

Las nuevas incorporaciones reflejan la creciente dependencia del Pentágono en la inteligencia artificial. ChatGPT Mil ofrecerá una experiencia similar a la de los usuarios comerciales de ChatGPT, enfocándose en tareas administrativas, logística y planificación, y otras funciones rutinarias no clasificadas. Por su parte, Grok está diseñado para proporcionar mejoras en la productividad y colaboración segura en el ámbito militar.

La implementación de estas herramientas también destaca la ausencia del modelo Claude de Anthropic, que fue excluido debido a una disputa con el Pentágono sobre el uso de sus tecnologías. La administración Trump había clasificado a Anthropic como un riesgo de cadena de suministro, lo que generó tensiones y llevó a la empresa a buscar una solución legal.

Además de estas herramientas, el Pentágono ha establecido acuerdos con otras empresas tecnológicas como Amazon Web Services, Microsoft y Nvidia para fortalecer sus capacidades de IA. La inclusión de Grok y ChatGPT Mil es parte de una estrategia para que el Departamento de Defensa ejecute misiones con mayor rapidez y precisión en diversos contextos operativos.

Lectura rápida

¿Qué herramientas lanzó el Pentágono?
El Pentágono lanzó versiones personalizadas de ChatGPT y Grok para uso militar y civil.

¿Cuál es el objetivo de GenAI.mil?
Proporcionar acceso seguro a modelos de IA sin comprometer datos sensibles del Departamento de Defensa.

¿Cuántos usuarios tiene GenAI.mil?
Más de 1.7 millones de usuarios únicos han accedido al portal desde su lanzamiento.

¿Qué beneficios ofrece ChatGPT Mil?
Mejoras en la productividad y soporte para tareas administrativas y logísticas.

¿Con qué empresas se asoció el Pentágono?
Estableció acuerdos con Amazon Web Services, Microsoft y Nvidia para potenciar su IA.

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