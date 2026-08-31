Empezó el Business Forum: "Agregamos un sector que es el de las industrias culturales"

Santa Fe se prepara para una nueva edición del Business Forum, un encuentro que vuelve a poner a la provincia frente a una oportunidad concreta de vincular a sus empresas con compradores de todo el mundo. En su tercera edición, el evento reunirá a 250 compradores internacionales provenientes de más de 45 países, con interés en sectores tan diversos como agroalimentos, maquinaria, tecnología, equipamiento médico, energías renovables e industrias culturales.

Daniel Galaverna, director provincial de Exportaciones, explicó que el objetivo es que este encuentro no sea simplemente una vidriera, sino una verdadera herramienta para generar negocios. “Hay 250 compradores internacionales de más de 45 países y hay interés en varios sectores”, destacó. La producción agroalimentaria continúa teniendo un peso central, con compradores interesados en carnes, lácteos, miel y productos destinados a las góndolas de supermercados.

Pero esta edición amplía considerablemente el abanico de oportunidades. También llegarán compradores interesados en maquinaria agrícola, equipamiento para la industria láctea, tecnología médica y energías renovables. A eso se suma un sector que este año tendrá mayor protagonismo: las industrias culturales. “Agregamos un sector que este año le vamos a dar mayor preponderancia, que es el de industrias culturales”, explicó Galaverna, en referencia a los 11 compradores vinculados con producciones audiovisuales, traducción y logística.

Uno de los grandes desafíos está en la maquinaria agrícola, un sector tradicionalmente fuerte en Santa Fe que hoy debe competir con productos importados y, especialmente, con la maquinaria proveniente de China. Galaverna reconoció esa realidad, pero también marcó una diferencia: “Nosotros creo que tenemos una gran ventaja hacia eso: nosotros tenemos una gran tecnología”. Para el funcionario, esa capacidad tecnológica puede convertirse en un valor agregado decisivo para las empresas santafesinas.

En ese punto aparece también el desarrollo de la economía del conocimiento. El funcionario destacó el crecimiento del sector Agtech en la provincia y su capacidad para complementar a la industria tradicional. “El sector Agtech realmente es un sector que se ha profundizado y se ha diversificado y realmente hoy en Santa Fe es potencia”, afirmó. La combinación entre maquinaria, innovación y tecnología puede darle a la producción santafesina una ventaja competitiva frente a otros mercados.

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La procedencia de los compradores demuestra además la dimensión internacional que alcanzó esta propuesta. Hay empresarios de América Latina, pero también representantes de mercados mucho más lejanos. “Son de 45 países diferentes”, explicó Galaverna. Entre los ejemplos mencionó a siete compradores de Filipinas interesados en carne, maquinaria agrícola y miel, además de 35 representantes de Brasil, 15 de Paraguay y otros 15 de Perú. También estará presente Lulugroup, una importante cadena de supermercados de Dubái.

La selección de los participantes fue otro de los puntos destacados por el director provincial de Exportaciones. De más de 900 potenciales compradores que se habían inscripto, se realizó una selección exhaustiva para determinar quiénes tenían realmente capacidad e intención de importar. “Hemos seleccionado 250 a través de minuciosamente buscar si son importadores, si vienen a comprar, qué tipo de mercadería buscan”, explicó. La intención es evitar que el encuentro se transforme en una simple visita protocolar y garantizar que quienes llegan tengan posibilidades concretas de hacer negocios.

¿Y se cierran negocios? La respuesta es sí, aunque no necesariamente en el mismo momento. Galaverna explicó que los procesos de comercio exterior suelen requerir tiempo y que una reunión puede ser apenas el primer paso de una operación que se concreta meses después. “Acá en este tipo de eventos tenés dos posibilidades: una, el cierre de negocios automático, que generalmente, como todos sabemos, los procesos de comercio exterior llevan su tiempo”, señaló. Según los cálculos oficiales, en las dos ediciones anteriores se concretaron negocios por más de 30 millones de dólares.

Una de las características distintivas del encuentro es justamente el formato de misión inversa. En lugar de que los empresarios santafesinos tengan que viajar al exterior para buscar compradores, son los compradores internacionales los que llegan a la provincia, conocen a los productores y luego visitan personalmente las empresas. “El comprador está acá, se ve cara a cara con el oferente o el vendedor”, explicó Galaverna. Después de las reuniones B2B, los visitantes recorrerán distintos circuitos productivos de la provincia.

Este año, además, se buscó ampliar esa presencia territorial hacia el norte santafesino. “Este año va a salir un avión, dos aviones precisamente, que van a salir el día jueves con más de 27, 28 compradores que van a ir a Reconquista”, anticipó Galaverna. Desde allí recorrerán localidades como Villa Ocampo, Avellaneda y Malabrigo. La apuesta, en definitiva, es que la internacionalización llegue a las pequeñas y medianas empresas de toda la provincia y que Santa Fe pueda transformar la visita de 250 compradores de 45 países en oportunidades comerciales concretas para su producción.

Entrevista de Hernán Funes.