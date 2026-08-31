Agustín Kovarsky y Cristian Aguirre asumen nuevos desafíos en la Dirección Comercial de Renault

Agustín Kovarsky asumirá la dirección de la Gerencia de Negocios Corporativos y Renew, una nueva posición que amplía su alcance para potenciar el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y consolidar la estrategia integral de Renew, el nuevo ecosistema comercial para el segmento de vehículos usados.

Agustín es Licenciado en Marketing de UCES y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en Renault Group. Ingresó a la compañía en 2003 y desde entonces ocupó posiciones de responsabilidad en las áreas de Marketing, Calidad y Ventas. En septiembre de 2023 asumió la Dirección de Marketing de Renault Argentina. Su sólida trayectoria dentro de la compañía aportará una visión integral y un valioso conocimiento del negocio para impulsar esta nueva etapa.

Asimismo, Cristian Aguirre asumirá la dirección de la Gerencia de Marketing desde donde liderará el posicionamiento de marca, la estrategia de producto, la planificación comercial y la experiencia del cliente, pilares fundamentales para acompañar el desarrollo de la nueva gama de Renault.

Cristian regresa a la Dirección Comercial de Argentina para asumir este nuevo desafío. Es Licenciado en Marketing y cuenta con un posgrado en Marketing y Dirección Comercial, además de un MBA por la Universidad de Barcelona. Con más de 15 años de experiencia en la industria automotriz, forma parte del grupo desde 2017, donde se desempeñó en funciones de Marketing Producto y Comunicaciones de Marketing tanto para Argentina como para Latinoamérica.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa de Renault Argentina.