En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 21°. Se espera un cielo mayormente despejado y condiciones de viento suaves.

31/08/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 31 de agosto

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 31 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de few clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se sitúa en 19°, mientras que la humedad es del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur-sureste y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que podría alcanzar los 2.57 m/s. La humedad se mantendrá en un 68%, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con un clima favorable. Para mañana, martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 24°, también con cielo claro. El jueves 3 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf