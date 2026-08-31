Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de few clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se sitúa en 19°, mientras que la humedad es del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur-sureste y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que podría alcanzar los 2.57 m/s. La humedad se mantendrá en un 68%, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con un clima favorable. Para mañana, martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 24°, también con cielo claro. El jueves 3 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado.