"Bocha" Houriet, sobre el retiro de Messi: "Nos hizo felices casi sin hablar"

Por Carlos Bocha Houriet

Lionel Messi siempre habló mejor con la pelota. No necesitó grandes discursos, declaraciones estridentes ni gestos preparados para convertirse en el futbolista más importante de la historia argentina. Como Charles Chaplin, que hacía reír sin pronunciar una palabra, el capitán hizo felices a millones de personas casi sin hablar.

Por eso su despedida de la Selección provoca un golpe difícil de asimilar. El corazón del hincha quiere verlo siempre con la camiseta celeste y blanca, como si el tiempo no pasara y cada partido pudiera convertirse en una nueva oportunidad para contemplar su talento.

Sin embargo, también llegó el momento de entenderlo. Messi ya entregó demasiado y regaló suficientes alegrías como para que cualquier decisión sobre el tramo final de su carrera sea respetada. Exigirle que continúe únicamente por el deseo de quienes quieren seguir disfrutándolo sería desconocer todo el sacrificio realizado durante más de dos décadas.

Dejar la Selección no significa solamente renunciar a los partidos. También supone reducir los viajes, las concentraciones, la exigencia física y las largas ausencias. Es la posibilidad de permanecer más cerca de su familia y disfrutar de una etapa diferente de su vida, después de haber colocado durante años al seleccionado argentino entre sus máximas prioridades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La misma discusión apareció cuando decidió abandonar el París Saint-Germain para jugar en Inter Miami. Algunos interpretaron el traslado como una renuncia a la alta competencia, pero Messi ya había ganado el derecho a elegir dónde y cómo transitar los últimos años de su carrera.

En Estados Unidos encontró un entorno que le permitió continuar jugando, compartir el día a día con personas cercanas y ofrecerle mayor estabilidad a su familia. Después de todo lo conseguido, cuestionar aquella elección resultaba injusto. Lo mismo ocurre ahora con su despedida de la Selección.

El anuncio adquiere una dimensión todavía más emotiva al recordar su último gol con la camiseta argentina. Fue ante Egipto, en aquel partido del Mundial que parecía conducir al equipo hacia la eliminación. Messi apareció una vez más y, posteriormente, Enzo Fernández completó la remontada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ese encuentro dejó una escena que se viralizó: la de un colectivero siguiendo el partido mientras trabajaba, rodeado por sus pasajeros y atravesado por la tensión de una noche decisiva. Tiempo después, la promesa de relatarle en vivo aquel gol de Enzo se cumplió dentro del mismo colectivo, nuevamente lleno y en plena actividad.

La coincidencia parece escrita por el fútbol. Mientras se reconstruía aquel momento, llegó la noticia del retiro. Y el gol anterior al que completó la remontada había sido, precisamente, el último de Messi con la Selección.

Así funcionan los recuerdos alrededor del capitán. Sus goles no pertenecen solamente a las estadísticas, sino que están asociados a lugares, personas y momentos particulares. Cada argentino puede reconstruir una parte de su propia vida a través de una jugada, un partido o una celebración de Messi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ese es el verdadero tamaño de su legado. No se limita a los títulos ni a los récords. Está en las familias que se reunieron para verlo, en los desconocidos que se abrazaron después de un gol y en quienes interrumpieron por un instante su jornada laboral para escuchar por radio otra de sus apariciones.

Messi fue siempre reservado, familiar y cuidadoso de su vida privada. Nunca necesitó construir un personaje alrededor de su figura. Le alcanzó con entrar a una cancha y hacer aquello que nadie más podía hacer.

Ahora corresponde aceptar su decisión con la misma generosidad con la que él ofreció su fútbol. El hincha sentirá inevitablemente el vacío de no volver a verlo con la camiseta argentina, pero no puede pedirle más.

Durante 20 años, Messi hizo felices a los argentinos casi sin hablar. Su despedida merece ser recibida de la misma manera en la que fue construida su historia: con emoción, gratitud y un aplauso interminable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-