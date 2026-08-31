La emotiva despedida de la Selección argentina a Messi tras su retiro

FOTO: Messi en la premiación luego de su consagración en el Mundial 2022.

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- La cuenta oficial de la Selección argentina se despidió de Lionel Messi, quien comunicó que no seguirá jugando con el combinado nacional: "Gracias eternas".

"Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días", fue el mensaje con el que la Selección argentina despidió al mejor jugador de su historia en redes sociales.

Messi anunció que le puso punto final a su trayectoria con la "Albiceleste" este lunes al mediodía, a casi un mes y medio de la gran final del Mundial 2026, mediante una emotiva carta en la que reconoció que "fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento".

Además, reveló que había escrito la carta dos días después de la final del Mundial 2026 y que "hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

Durante su etapa en la Selección argentina, Messi disputó 207 partidos, en los que anotó 125 goles. También ganó seis títulos; los primeros dos de ellos fueron el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, mientras que en 2021 y 2024 conquistó la Copa América y en 2022 el Mundial de Catar y la Finalissima.

Su último torneo oficial con la "Albiceleste" fue el Mundial 2026, donde brilló al guiar a la Selección hacia la gran final con su impresionante aporte de ocho goles y cuatro asistencias.