La emotiva historia del primer partido de Messi con la Selección argentina y su retiro

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Lionel Andrés Messi, este lunes a través de sus redes sociales, confirmó el retiro definitivo de la selección argentina. Luego de 21 años consecutivos vistiendo el conjunto nacional, el actual capitán le puso fin a una historia repleta de emociones y sacrificio.

Aunque Lionel llegó a convertirse en el emblema, capitán y primero en todas las estadísticas de la Selección mayor, su historia con la camiseta "Albiceleste" siempre fue particular, sobre todo desde la primera vez que la supo vestir, en 2003, con un movimiento por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico para evitar que jugara para la selección de España, la cual trató de convencerlo pero nunca pudo.

A mediados de 2003, Claudio Vivas, en ese entonces ayudante de campo de Marcelo Bielsa en la selección mayor y sub-23, en una gira por Barcelona, recibe un video en VHS con un compilado de un jugador argentino que deslumbraba y brillaba en las inferiores del club homónimo de la ciudad europea; el mismo se lo llevó a Claudio Tocalli, entrenador de la Sub-17 de la selección mayor, quien, a poco tiempo del Mundial de esa categoría.

El mismo Tocalli cuenta que, en el Mundial antes mencionado, en el hotel donde se alojaban, conoció al cocinero de nacionalidad española que le advirtió que si convocaba al jugador de la Masía "iban a salir campeones", a lo que el entrenador contestó sorprendido: "¿Estás hablando de Messi?". A su vez, conversó con dirigentes y técnicos del país europeo, que le afirmaron que, a pesar de intentar convencerlo, el futbolista rechazó las ofertas porque quería jugar para la Argentina. "Me desesperé para llamar al país para decir que había que contactarlo", expresó Hugo.

Debido a la escasa conexión de comunicación por cuestiones de la época, un empleado de la AFA tuvo que recurrir a la guía telefónica para contactar a la familia Messi y expresar el interés por el jugador, la primera que atendió fue la abuela Celia, quien aportó el número de Jorge, el padre, que al momento de ser llamado por las autoridades de la casa madre de la Argentina afirmó: "Al fin me llamaron, mi hijo quiere jugar para la Selección".

Tiempo después, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, realizó un llamado al presidente del Barcelona para concretar un partido amistoso que blindara a Lionel Messi como jugador argentino. Mediante este encuentro de carácter urgente y casi improvisado, el 29 de julio de 2004 se llevó a cabo dicho partido contra Paraguay, donde, con 17 años, entró en el segundo tiempo por Ezequiel Lavezzi, con la camiseta número 17; convirtió el último y octavo gol en la goleada en la cancha de Argentinos Juniors.