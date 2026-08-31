El paso a paso de Messi en la selección, en números: todo lo que dejó una carrera inigualable

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Por Daniel Basterra

Lionel Messi puso punto final a su etapa con la Selección argentina después de una carrera que lo convirtió en el futbolista con más partidos, más goles y más triunfos en la historia del combinado nacional.

El astro rosarino disputó 207 partidos con Argentina, marcó 125 goles, aportó 66 asistencias y consiguió 134 victorias. Además, conquistó los títulos más importantes con la camiseta albiceleste: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima, el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Messi también fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y en Estados Unidos, México y Canadá 2026 y terminó segundo en las Copas América de Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016.

El máximo goleador y el jugador con más partidos

Con sus 125 tantos, Messi es el máximo goleador histórico de la Selección argentina y también el futbolista con más goles para una selección sudamericana.

El rosarino supera en ese registro a Neymar, que suma 80 goles, y a Pelé, con 77.

En cuanto a presencias, sus 207 partidos lo ubican en lo más alto de la tabla. Detrás aparecen Javier Mascherano, con 147 encuentros, y Gabriel Batistuta, con 54 goles, como uno de los máximos artilleros de la historia albiceleste.

El promedio goleador de Messi con Argentina es de 0,60 tantos por partido.

Además, es el futbolista que más partidos ganó con la Selección: 134 triunfos, contra 84 de Mascherano.

Sus números por competencia

Los 125 goles de Messi se distribuyen de la siguiente manera:

Mundiales: 21 goles en 34 partidos.

Eliminatorias: 36 goles en 72 partidos.

Copa América: 14 goles en 39 partidos.

Amistosos: 54 goles en 61 partidos.

Finalissima: sin goles en un partido.

En total, disputó 207 encuentros, con 134 victorias, 43 empates y 30 derrotas.

Sus 125 goles llegaron principalmente con su pierna izquierda: 111 fueron de zurda, 12 de derecha y dos de cabeza. Además, convirtió 25 de penal y 12 de tiro libre.

Un especialista en los grandes torneos

Messi disputó seis Mundiales y jugó 34 partidos en la máxima competencia de selecciones. Marcó 21 goles y dio 12 asistencias.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial de 2026.

En Qatar protagonizó uno de los grandes capítulos de su carrera. Marcó siete goles, dio tres asistencias y fue campeón del mundo, luego de vencer a Francia en una inolvidable final.

En 2026 volvió a ampliar sus registros mundialistas, con ocho partidos, ocho goles y tres asistencias.

Con 21 goles, Messi quedó como el segundo máximo goleador histórico de los Mundiales, detrás de Kylian Mbappé, que alcanzó los 22.

Además, ostenta los récords de más partidos disputados en Mundiales (34), más asistencias (12), más participaciones de gol (33), más Balones de Oro del Mundial (2) y más Mundiales disputados, con seis.

También fue capitán en cinco ediciones y se convirtió en el primer futbolista en marcar en nueve partidos consecutivos de una Copa del Mundo.

Messi, el rey de la Copa América

En la Copa América, el capitán argentino disputó 39 partidos, marcó 14 goles y entregó 18 asistencias.

Su historia en el torneo comenzó en Venezuela 2007, donde Argentina terminó como subcampeón. Luego llegaron los segundos puestos de Chile 2015 y Estados Unidos 2016, hasta que finalmente pudo levantar el trofeo en Brasil 2021.

Tres años después volvió a consagrarse campeón en Estados Unidos 2024.

Con sus 14 goles, Messi también se encuentra entre los máximos artilleros argentinos en la historia de la Copa América.

Una cifra impresionante en Eliminatorias

Messi jugó 72 partidos de Eliminatorias sudamericanas y marcó 36 goles, además de aportar 13 asistencias.

También es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias sudamericanas.

En ese recorrido convirtió algunos de los goles más recordados de su carrera con la Selección, entre ellos los tres que marcó ante Ecuador en Quito para asegurar la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y el triplete frente a Bolivia en las Eliminatorias rumbo a Qatar.

Sus penales con Argentina

Messi ejecutó 32 penales durante los partidos de la Selección: convirtió 25, le atajaron seis y desvió uno.

Además, participó en nueve definiciones por penales. Entre sus fallos más recordados se encuentran el de la final de la Copa América Centenario 2016 ante Chile y el que desvió ante Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024.

En los Mundiales también tuvo protagonismo desde los doce pasos. En 2022, por ejemplo, marcó ante Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia, mientras que Wojciech Szczesny le atajó uno frente a Polonia.

Diez hat-tricks y una "manita"

Messi convirtió 10 hat-tricks con la Selección argentina.

El primero llegó el 29 de febrero de 2012, en el triunfo 3-1 ante Suiza. Luego marcó tres frente a Brasil en 2012, Guatemala en 2013, Panamá en 2016, Ecuador en 2017, Haití en 2018, Bolivia en 2021, Estonia en 2022, Curazao en 2023 y Bolivia en 2024.

Además, logró una actuación todavía más extraordinaria: marcó cinco goles en un mismo partido frente a Estonia, el 5 de junio de 2022, en un amistoso que Argentina ganó 5-0.

Los títulos que marcaron su historia

Con la Selección argentina, Messi consiguió:

Mundial Qatar 2022.

Copa América Brasil 2021.

Copa América Estados Unidos 2024.

Finalissima 2022.

Mundial Sub 20 Holanda 2005.

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

También fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y en Estados Unidos, México y Canadá 2026 y terminó segundo en las Copas América de 2007, 2015 y 2016.

Más allá de los títulos y las estadísticas, Messi deja una marca que difícilmente pueda repetirse. 207 partidos, 125 goles, 66 asistencias, 134 victorias y seis Mundiales resumen apenas una parte de una trayectoria que cambió para siempre la historia de la selección argentina.