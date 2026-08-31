Juicio por la muerte de Maradona: peritos de la Junta Médica ofrecen sus testimonios clave
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanza con las declaraciones del psiquiatra José Luis Covelli y del clínico Ramiro Larrea. La defensa de Agustina Cosachov considera vital el testimonio del primero.
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Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Este martes, continuarán las declaraciones de dos peritos de la Junta Médica Interdisciplinaria en el juicio que investiga el supuesto homicidio simple con dolo eventual del reconocido futbolista Diego Armando Maradona. Fuentes vinculadas al caso confirmaron que la Fiscalía ha citado al psiquiatra José Luis Covelli, experto en Medicina Legal y profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), así como al clínico Ramiro Larrea, quien se desempeña como jefe del Servicio de Clínica en el Hospital Central de San Isidro Doctor Ángel Melchor Posse.
El defensor de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, destacó la relevancia del testimonio de Covelli, subrayando que este es "importante" porque, según él, "los expertos" que participaron en la Junta Médica en 2021, al igual que el toxicólogo Carlos Damín en el debate oral y público, han corroborado que la medicación prescrita por Cosachov fue la adecuada y administrada en las dosis correctas para el cuadro clínico del paciente.
Mischanchuk también señaló que "esto además fue avalado por las historias clínicas ya que los mismos fármacos le fueron administrados tanto en la clínica Ipensa como Olivos". En su intervención, el defensor enfatizó que el proceso se encuentra en su etapa final, caracterizada por un desarrollo "normal" y un "apego a las garantías procesales de todas las partes".
La audiencia de este martes dará inicio a las 10 en los Tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340, y se espera que el juicio concluya en octubre. Además de Cosachov, enfrentan cargos en este caso el neurocirujano y ex médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Edith Forlini.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en el juicio?
Se llevan a cabo las declaraciones de peritos de la Junta Médica en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
¿Quiénes son los peritos que declaran?
El psiquiatra José Luis Covelli y el clínico Ramiro Larrea han sido citados por la Fiscalía.
¿Por qué es relevante el testimonio de Covelli?
El defensor de Agustina Cosachov considera que su declaración es crucial para demostrar la correcta medicación administrada a Maradona.
¿Cuándo y dónde se realiza la audiencia?
La audiencia comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, en la calle Ituzaingó 340.
¿Cuándo se espera que termine el juicio?
El juicio está previsto para concluir en octubre.
[Fuente: Noticias Argentinas]