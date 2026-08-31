Juicio por la muerte de Maradona: peritos de la Junta Médica ofrecen sus testimonios clave

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Este martes, continuarán las declaraciones de dos peritos de la Junta Médica Interdisciplinaria en el juicio que investiga el supuesto homicidio simple con dolo eventual del reconocido futbolista Diego Armando Maradona. Fuentes vinculadas al caso confirmaron que la Fiscalía ha citado al psiquiatra José Luis Covelli, experto en Medicina Legal y profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), así como al clínico Ramiro Larrea, quien se desempeña como jefe del Servicio de Clínica en el Hospital Central de San Isidro Doctor Ángel Melchor Posse.

El defensor de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, destacó la relevancia del testimonio de Covelli, subrayando que este es "importante" porque, según él, "los expertos" que participaron en la Junta Médica en 2021, al igual que el toxicólogo Carlos Damín en el debate oral y público, han corroborado que la medicación prescrita por Cosachov fue la adecuada y administrada en las dosis correctas para el cuadro clínico del paciente.

Mischanchuk también señaló que "esto además fue avalado por las historias clínicas ya que los mismos fármacos le fueron administrados tanto en la clínica Ipensa como Olivos". En su intervención, el defensor enfatizó que el proceso se encuentra en su etapa final, caracterizada por un desarrollo "normal" y un "apego a las garantías procesales de todas las partes".

La audiencia de este martes dará inicio a las 10 en los Tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340, y se espera que el juicio concluya en octubre. Además de Cosachov, enfrentan cargos en este caso el neurocirujano y ex médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Edith Forlini.