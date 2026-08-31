FOTO: Un guardia de seguridad falleció en un accidente en la sede de UATRE en Córdoba

Un guardia de seguridad falleció tras quedar atrapado en un ascensor en el edificio que alberga las oficinas de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la obra social del sindicato OSPRERA en Córdoba, actualmente intervenida.

El incidente ocurrió en las primeras horas del domingo, y un compañero de trabajo fue quien alertó a las autoridades mediante una llamada al 911. Al lugar se presentaron rápidamente equipos de policía y bomberos.

Después de un arduo esfuerzo, los bomberos lograron abrir la puerta del ascensor y recuperar el cuerpo de la persona de 49 años. También llegó un equipo de emergencias médicas, que no pudo hacer nada por él.

El suceso tuvo lugar en un edificio situado en la calle 25 de Mayo al 900, en el barrio General Paz, alrededor de las 7:40 de la mañana. Al llegar, los bomberos encontraron al guardia de seguridad atrapado en el primer piso, con su cuerpo suspendido por el ascensor.

Las investigaciones están en marcha, aunque preliminarmente se considera que se trató de un accidente que ocurrió la noche del sábado. El hecho solo se conoció el domingo cuando un compañero de trabajo descubrió lo sucedido.

En este contexto, la Justicia está intentando esclarecer los detalles de cómo ocurrió el incidente y quién era responsable de la contratación del servicio de seguridad.

Ambas instituciones, UATRE y OSPRERA, deberán ofrecer explicaciones sobre la gestión del servicio. Además, se investiga si la tragedia fue consecuencia de una falta de mantenimiento del ascensor, una de las hipótesis planteadas por los investigadores.

Según reportes en medios locales, se maneja otra posibilidad: que un corte de luz haya ocurrido mientras el trabajador se encontraba dentro del ascensor y que al intentar salir, el suministro eléctrico se reestableció, provocando el accidente.

Otro aspecto que se busca aclarar es si ambas instituciones eran responsables del servicio de seguridad y del mantenimiento del ascensor. Por ello, se encuentra trabajando personal policial y judicial para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.