Callejero Fino continúa detenido tras declaración por portación ilegal de arma

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El cantante de música RKT Simón Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, declaró este lunes por los delitos de portación ilegal de arma y sustracción de la numeración registral, al tiempo que se quedó sin abogado.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el joven de 31 años compareció ante el fiscal Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro, y negó que la pistola Glock calibre .40 le pertenezca. Por esta situación, continuará arrestado e incomunicado en la Comisaría 4 de Tigre - Benavídez.

El intérprete circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente junto a su acompañante, identificado como Steven Joel Rocca, de 27 años, cuando ambos fueron detenidos durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y ruta 27, en Villa La Ñata.

La portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses, por lo que no es excarcelable.

Callejero Fino ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces, estuvo cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario.