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Callejero Fino continúa detenido tras declaración por portación ilegal de arma

El joven de 31 años negó que la pistola Glock calibre .40 le pertenezca y se quedó sin abogado.

31/08/2026 | 15:34Redacción Cadena 3

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Callejero Fino continúa detenido tras declaración por portación ilegal de arma

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Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El cantante de música RKT Simón Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, declaró este lunes por los delitos de portación ilegal de arma y sustracción de la numeración registral, al tiempo que se quedó sin abogado.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el joven de 31 años compareció ante el fiscal Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro, y negó que la pistola Glock calibre .40 le pertenezca. Por esta situación, continuará arrestado e incomunicado en la Comisaría 4 de Tigre - Benavídez.

El intérprete circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente junto a su acompañante, identificado como Steven Joel Rocca, de 27 años, cuando ambos fueron detenidos durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y ruta 27, en Villa La Ñata.

La portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses, por lo que no es excarcelable.

Callejero Fino ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces, estuvo cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario.

Lectura rápida

¿Quién es Callejero Fino?
Es el nombre artístico de Simón Alvarenga, un cantante de música RKT.

¿Por qué fue detenido?
Por portación ilegal de arma y sustracción de la numeración registral.

¿Qué declaró ante el fiscal?
Negó que la pistola Glock calibre .40 le pertenezca.

¿Qué le espera legalmente?
La portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses, lo que implica que no es excarcelable.

¿Cuál es su historial legal?
Fue condenado a seis años de prisión por un robo a los 20 años, cumpliendo parte de la pena bajo arresto domiciliario.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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