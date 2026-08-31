Lionel Messi, el líder y capitán de la selección argentina durante más de 15 años

Lionel Messi ha hecho oficial una noticia que muchos anticipaban, pero que pocos deseaban escuchar: su retiro definitivo de la selección argentina. A lo largo de su carrera, el astro rosarino se ha entregado en cuerpo y alma a la "Albiceleste", donde vivió momentos de profunda tristeza y la máxima felicidad tras conquistar la Copa del Mundo en 2022.

Messi participó en seis Copas del Mundo, y en cuatro de ellas asumió la responsabilidad de ser el capitán del equipo, convirtiéndose en la voz y el símbolo del conjunto nacional en cada sorteo y partido. Su liderazgo, aunque a veces cuestionado por su personalidad más reservada, se consolidó a lo largo de los años, siendo un líder silencioso que se expresaba en el campo de juego.

Desde sus inicios como juvenil, Messi demostró su valía y rechazó ofertas de la Federación Española para representar a la selección europea, evidenciando su amor por la camiseta argentina y su compromiso en cada competición. A lo largo de su trayectoria, fue comparado con Diego Armando Maradona, lo que generó una presión adicional debido a las diferencias en sus estilos y personalidades.

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En un momento clave, Maradona, entonces entrenador del equipo, confió en Messi y le otorgó la capitanía en 2010, cuando tenía solo 23 años. Este acontecimiento tuvo lugar en el Mundial de Sudáfrica, durante un partido contra Grecia que terminó 2-0 a favor de Argentina.

Posteriormente, tras la Copa América de 2011, Alejandro Sabella asumió como entrenador y decidió que Messi debía ser el capitán absoluto. Sabella consideraba que esa responsabilidad lo haría madurar y fortalecería su posición dentro del equipo, lo que llevó al entrenador a viajar a Europa para comunicarle su decisión personalmente.

A pesar de las críticas que enfrentó por su estilo de liderazgo, Messi demostró su capacidad de alzar la voz en momentos cruciales, como ocurrió en 2019, cuando expresó su descontento hacia la CONMEBOL tras un partido de la Copa América. Esta actitud marcó un cambio significativo en su liderazgo, que se consolidó aún más bajo la dirección de Lionel Scaloni, rodeado de jóvenes talentos que lo admiraban.

Su etapa como capitán, que comenzó en 2011, culminó este lunes con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde anunció que su último partido con la selección sería la final de la Copa del Mundo 2026.