Estados Unidos entrena a fuerzas polacas en Alemania con lecciones del conflicto en Ucrania

HOHENFELS, Alemania — En una noche oscura y lluviosa, un grupo de soldados emergió de un edificio en ruinas, que alguna vez fue una iglesia, y avanzó sigilosamente hacia un bosque en la campiña alemana. Se trata de miembros de las fuerzas especiales de Polonia que participan en un ejercicio diseñado recientemente, el cual simula el movimiento a través de líneas enemigas, incluyendo el uso de drones para atacar objetivos.

Originalmente concebido por los Boinas Verdes del Ejército de Estados Unidos, el ejercicio, que comenzó el viernes, busca replicar los desafíos enfrentados por las tropas ucranianas en su lucha contra Rusia. Este es el primer entrenamiento de este tipo realizado por un aliado de la OTAN como Polonia, en un momento de creciente tensión entre el presidente ruso Vladímir Putin y la alianza militar.

"Estamos aplicando las lecciones aprendidas en Ucrania", destacó un oficial de los Boinas Verdes asignado al campo de entrenamiento. "Estamos tratando de replicar los efectos que tanto Rusia como Ucrania han tenido que enfrentar".

La Associated Press tuvo acceso excepcional al campo de entrenamiento y a las tropas involucradas en el ejercicio, que se ha llevado a cabo en solo dos ocasiones anteriores, ambas este año, con la participación de diferentes equipos de Boinas Verdes.

El simulacro enfatiza el enfoque del ejército estadounidense en aprender las últimas técnicas de guerra de drones, impulsadas por la experiencia de Ucrania en su esfuerzo por repeler las fuerzas rusas durante los últimos cuatro años y medio. También ilustra la colaboración entre Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y Ucrania para contrarrestar la amenaza de una posible escalada rusa en el futuro, a pesar de las advertencias de Washington sobre una posible reducción de tropas en Europa.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó recientemente a Moscú para advertir a Rusia sobre la necesidad de abstenerse de atacar a países de la OTAN. Según informes, Rusia ha realizado actos de sabotaje y ciberataques contra naciones de la OTAN, aunque Putin prefiere evitar una confrontación directa, de acuerdo a funcionarios occidentales que hablaron bajo condición de anonimato.

El ejercicio se lleva a cabo en un vasto terreno de 3.000 kilómetros cuadrados en la campiña bávara. Las fuerzas especiales polacas deben infiltrarse y evadir a una unidad de infantería aerotransportada estadounidense, que simula ser el enemigo. Esta unidad de infantería caerá en paracaídas en la zona de entrenamiento y establecerá una línea de frente.

Si las fuerzas polacas logran atravesar las líneas estadounidenses, deben avanzar hacia el norte, recorriendo aproximadamente 100 kilómetros hasta otra área de entrenamiento en Grafenwoehr, donde deberán destruir un objetivo simulado. En el trayecto, enfrentarán granjas, poblados y una ciudad densamente poblada, lo que presenta tanto obstáculos como la posibilidad de ser detectados.

En ejercicios anteriores, los Boinas Verdes han optado por despojarse de sus uniformes para no ser identificados, lo que también implica no llamar la atención de los civiles locales. La mayoría de los civiles alemanes en la zona no están al tanto del ejercicio, lo que representa una buena prueba de la capacidad de las fuerzas especiales para mezclarse con la población. Un fallo en este aspecto podría llevar a reportes a la policía, que a su vez alertaría al ejército.

"Esto es Rusia y vas a llamar la atención en Rusia", afirmó un suboficial de alto rango. Además, el ejército estadounidense también utilizará drones para rastrear a las fuerzas polacas. Si son detectadas, "todo el arsenal ruso podría caer sobre ellos", advirtió el suboficial.

El ejército estadounidense tiene la opción de desplegar una unidad de policía militar para rastrear a las fuerzas polacas con perros o enviar más drones a la zona. En ejercicios anteriores, el ejército estadounidense ha tenido acceso a más de un centenar de drones, según explicó el suboficial.

Las tropas pueden ser "capturadas o abatidas" como parte del ejercicio. Aunque el enfoque principal del ejercicio es la guerra de drones y la colaboración en el marco de la OTAN, la percepción sobre el uso de drones no ha sido uniforme en las fuerzas armadas.

El expresidente Donald Trump generó confusión entre los aliados de la OTAN al cambiar su postura sobre la reducción de tropas estadounidenses en Europa, y su gobierno ha iniciado una revisión de las fuerzas para determinar los próximos pasos. Semanas atrás, el máximo oficial del ejército ordenó el cierre de una unidad especializada en guerra de drones.

No obstante, existe un creciente interés por aprender de Ucrania en el ámbito de la guerra moderna, especialmente en el uso de drones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que su país ha ayudado a cinco naciones de Oriente Medio a contrarrestar ataques con drones iraníes, mientras que Estados Unidos y otros países europeos han solicitado apoyo.

En Europa, el número de incursiones misteriosas de drones ha ido en aumento, incluyendo un incidente reciente en el que se avistaron drones sobre una base militar alemana y se localizó un dron con explosivos en un aeropuerto de carga.

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La periodista de Associated Press, Emma Burrows, contribuyó a este despacho.

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