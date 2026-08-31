Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, la cotización del dólar oficial se estableció en 1.480 pesos para la compra y 1.530 pesos para la venta, según los datos más recientes disponibles. Esta diferencia entre compra y venta es común en los mercados de cambio, donde el banco o la entidad financiera ofrece un precio más bajo para la compra y uno más elevado para la venta.

Por otro lado, el dólar blue, que se comercia en el mercado paralelo, tuvo un precio de 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta. Esta cotización es un reflejo de la oferta y la demanda en el mercado informal. El fuerte aumento en la diferencia entre estos tipos de cambio puede ser indicativo de presiones económicas que influyen en la percepción del valor del peso argentino respecto al dólar.

Adicionalmente, el dólar mayorista se situó en 1.500 pesos para la compra y 1.509 para la venta, siendo la referencia utilizada por los bancos y operadores. La cotización del dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se estableció en 1.533,6 pesos para la compra y 1.536,3 para la venta, resultados de transacciones en la mercado de valores.

Los tipos de cambio alternativo como el contado con liquidación (CCL) cotizan a 1.599 pesos tanto para la compra como para la venta, reflejando la forma en que los inversores pueden cambiar pesos por dólares a través de operaciones en el mercado de valores. En cuanto a los dólares cripto, su cotización es de 1.594,78 pesos para la compra y 1.598,64 para la venta; este tipo ha ganado popularidad a medida que los argentinos buscan proteger sus ahorros de la inflación.

El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior y que incluye un recargo, se encuentra en 1.924 pesos para la compra y 1.989 para la venta. Esta modalidad ha surgido como consecuencia de restricciones cambiarias, que han llevado a las personas a buscar alternativas para acceder al dólar.

La diferencia entre las distintas cotizaciones del dólar puede tener un impacto significativo en la vida diaria de los argentinos. Las familias y los negocios deben enfrentar precios más altos en productos importados y servicios, así como en bienes de consumo. Además, la incertidumbre económica afecta la capacidad de los argentinos para ahorrar e invertir.

Algunos factores que influyen en las cotizaciones son la inflación, que continúa siendo una preocupación, la inestabilidad política, y las decisiones que toma el gobierno respecto a la política monetaria y cambiaria. En un país como Argentina, donde el dólar juega un papel fundamental en la economía, es crucial para los ciudadanos mantener un seguimiento constante de estos valores para tomar decisiones informadas.