Accidente en el Globo de la Muerte: momentos de tensión en una función de circo en Colonia Caroya
Cuatro motociclistas chocaron dentro de la esfera metálica durante el show del Circo Mundial. Gracias al equipo de seguridad, los acróbatas solo sufrieron golpes menores.
31/08/2026 | 09:48Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
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Audio. Accidente en el Globo de la Muerte
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Un violento choque en cadena interrumpió la función del Circo Mundial este domingo a las 18 en Colonia Caroya, cuando cuatro motociclistas colisionaron dentro del emblemático "Globo de la Muerte".
El incidente se desencadenó durante el número final del espectáculo, en el momento en que los acróbatas coordinaban sus trayectorias a alta velocidad y un desperfecto en el recorrido provocó la pérdida de control y la caída de los artistas hacia la base de la estructura.
A pesar de la espectacularidad del impacto y del pánico inicial entre los asistentes, el episodio no dejó heridos de gravedad. El uso riguroso del equipamiento de protección obligatorio —cascos, pecheras, guantes, canilleras y trajes especiales— resultó determinante para absorber el golpe y amortiguar las consecuencias de la caída.
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Tranquilidad para el público y cierre del show
Estado de los artistas: tras el accidente, el dueño del circo, Gustavo, tomó la palabra a través del micrófono para confirmar que los cuatro acróbatas se encontraban fuera de peligro y solo presentaban dolores leves por el impacto.
Continuidad de la función: al tratarse del cierre del espectáculo, el evento concluyó según lo previsto con el número final de baile, donde el público despidió a los artistas con un aplauso masivo tras el momento de tensión.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Circo Mundial? Un choque en cadena interrumpió la función, involucrando a cuatro motociclistas en el "Globo de la Muerte".
¿Quién es el dueño del circo? El dueño del circo es Gustavo, quien confirmó que los acróbatas estaban fuera de peligro.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este domingo a las 18 durante el número final del espectáculo.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente tuvo lugar en Colonia Caroya, en el Circo Mundial.
¿Cómo se manejó la situación tras el accidente? El espectáculo continuó con el número final de baile, y no hubo heridos de gravedad gracias al equipamiento de protección.