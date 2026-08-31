FOTO: Detenidos por el asesinato de un joven aspirante a policía en Tucumán

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) – En el marco de la investigación por el homicidio de un joven aspirante a policía en Tucumán, se han producido dos detenciones. Las autoridades locales confirmaron que ambos detenidos cuentan con antecedentes penales, y uno de ellos debía cumplir con prisión domiciliaria al momento del crimen.

Kevin Samuel Rueda, de 21 años, fue víctima de un asalto que terminó en tragedia cuando le intentaron robar su moto en la intersección de las calles Fortunata García y Colón. Durante el ataque, los delincuentes le dispararon y se dieron a la fuga en el vehículo, dejando al joven gravemente herido en la calle.

Los efectivos de seguridad que arribaron al lugar encontraron a Rueda fallecido, lo que llevó al inicio de una investigación que ha avanzado rápidamente con las detenciones de los sospechosos.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que ambos acusados tienen antecedentes delictivos, subrayando que uno de ellos estaba bajo arresto domiciliario en el momento del ataque. Uno de los detenidos, conocido como "Cucú", intentó evadir a la policía escondiéndose en una zona rural, pero fue finalmente localizado y aprehendido.

Según declaraciones realizadas al medio local Los Primeros, se destacó que los implicados en el crimen provienen de un entorno delictivo, lo que genera preocupación sobre su reintegración a la sociedad: "No se pueden reinsertar a la sociedad, son inservibles para esta sociedad porque vienen de un ambiente delictivo, vienen de una familia de delincuentes".

Se prevé que los detenidos sean trasladados al complejo penitenciario de Benjamín Paz en las próximas horas, mientras la investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas y esclarecer las circunstancias del ataque.